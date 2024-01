Julián Contreras, en apuros económicos, no puede pagar el alquiler

A Julián Contreras se le ha acusado de no pagar el alquiler de la vivienda donde reside actualmente. El hijo pequeño de Carmina Ordóñez, que recientemente ha replicado las declaraciones de su hermano Fran Rivera en un plató de televisión, lleva dos años sin poder hacer frente a los pagos del alquiler. Alexia Rivas, amiga de Julián Contreras, ha contado todos los detalles de este asunto en el programa Vamos a ver.

La periodista ha detallado cuál es la situación económica actual de Julián Contreras, que no atraviesa uno de sus mejores momentos. Alexia ha hablado en boca del escritor. “Lo que me dice es que es algo que le pasa a mucha gente, que no es la única persona que no puede pagar al alquiler y que se siente mal por estar en ese lugar”, ha comentado en un primer momento la televisiva.

Alexia Rivas cuenta todos los detalles sobre el deshaucio a Julián Contreras #VamosAVer15E https://t.co/Kkv4qk3xih — Vamos a ver (@vamosavert5) January 15, 2024

Rivas continúa ofreciendo más detalles de una impactante historia. “Él dice que no entiende que se le acuse del infarto de su casero, de que se empapele su barrio, de salir en televisión, que digan que yo no he pagado, pero que no provoco un infarto a alguien”, ha aclarado sobre la versión de Julián Contreras.

La información de Alexia ha provocado varias reacciones contra el hijo de Carmina Ordóñez. “Si mi casa me la dejan sin pagar dos años, no se la empapelo, salgo aquí. Hay que ser sinvergüenza para no pagar el alquiler durante dos años”, ha dicho Antonio Rossi. Para Isabel Rábago lo que tiene que hacer Julián es “ponerse a trabajar”. Por último, Alessandro Lequio ha criticado con dureza la actitud de Julián, del que considera que se ha aprovechado de las ventajas del sistema. “Es una vergüenza que este tipo no pague, pero que se aproveche de un sistema que tolera que un inquilino no pague a sus propietarios, hay caraduras como este señor que atentan contra la propiedad privada”, ha destacado.