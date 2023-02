La historia de amor e infidelidad entre Karol G y Anuel AA que la unió a Shakira en 'TQG'

La pareja formada por la cantante Karol G y el cantante puertorriqueño, Anuel AA, rompió su relación en febrero de2021, después de tres años de amor. Esta pareja fueron apodados como los 'bebesitos' porque el puertorriqueño solía llamar "bebesita" a su novia, de manera cariñosa. La pareja de cantantes han grabado numerosas canciones juntos que se han convertidos en himnos de la música urbana actual.

Tras la ruptura, Karol G sacó un álbum donde la mayor parte de las canciones hablan de desamor y del proceso de ruptura con una pareja, canciones como El Barco o 200 copas o Sola es mejor solo confirmaban los rumores previos a la salida del disco. Pero sin duda la mayor canción de despecho que La Bichota, Karol G, le dedicó a su ex pareja fue Mami junto a Becky G, ahí hablaba de infidelidades y calificaba a su ex pareja como "rata de dos patas" como lo cantara Paquilta la del barrio. Otra de las canciones con grandes indirectas para el puertorriqueño fue 'No te deseo el mal', una colaboración con el artistas Eladio Carrión que se hizo viral.

Mientras la colombiana se enfrentaba a una gira repleta de ciudades donde daba conciertos, Anuel AA seguía haciendo música y no tardó en reemplazar a la Karol G por Yailin la más Viral, una mujer dominicana con la que se casó a los pocos meses de comenzar el romance. Los primeros meses de esta nueva pareja fueron criticados por muchos y ellos no tardaron en mandarle una indirecta en forma de canción a todos los haters y a la propia Karol G. Yailin y Anuel AA se casaron y ahora esperan una niña aunque la pareja ha confirmado que ya no están juntos.

El despecho y el desamor es lo que ha hecho posible que dos grandes artistas colombianas colaboren por primera vez en un proyecto musical. Karol G y el Shakira han sacado su primer single juntas, TQG en el que las indirectas a sus respectivos ex novios vuelan, unas tras otras. Era mucho el hype creado con esta nueva canción y las posibles "directas" o indirectas a Piqué y Clara Chía, pero no ha tenido la misma acogida que la sessión que grabó Shakira con el productor argentino Bizarrap.

Sin duda, la canción tiene un ritmo de música reguetón que es pegadizo pero poco o nada tiene que ver con el desahogo y el ingenio que desarrolló la colombiana en el tema con Bizarrap. Muchos tachan a Shakira de cansina pero al final, los cantantes suelen escribir sus obras basadas en su vida real y puestos a hacer música, mejor sacar rentabilidad a un filón que sabe que funciona y que puede coronarla como la reina de 2023.