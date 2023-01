Los otros 'Shakirazos' que también se quedaron a gusto

La música es la mejor manera de canalizar lo que siente cada uno en cada momento. Es aplicable tanto para los oyentes como para los músicos y cantantes que componen estos temas para desahogarse y mostrar qué etapa sentimental se encuentran viviendo en momentos concretos. Son muchísimos los temas que están escritos desde el amor, la ira, la rabia, la tristeza y la alegría que se convierten en la banda sonora de la vida de muchas personas en determinados momentos vitales.

El despecho y el dolor por haber sido dejado o reemplazado en una relación ha dejado grandes temas musicales tanto de hombres como mujeres en el panorama nacional como internacional que se han convertido en canciones icónicas.

En todos los géneros existentes en la música se ha escrito sobre el desamor y el despecho. Algunas canciones han apostado por hacerlo de manera más subliminal y otras que no han querido dejarse nada en el tintero y sacar la artillería pesada y han arrasado. Estos temas no entienden de épocas ya que los problemas del amor en la civilización no han cambiado desde que el hombre es hombre. Nombres como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Bunbury, Rosalía, Becky G, Karol G, La Factoría, Romeo Santos o Paquita la del barrio están incluidos entre los artistas con grandes canciones despechadas.

En una lista se han seleccionado algunos de los temas que más han marcado en el último siglo acerca del despecho y el desamor, no obstante los lectores podrán sumar más títulos en los comentarios para hacer mucho más completa esta recopilación de canciones icónicas.

'Ese hombre'- Rocío Jurado

'Rata de dos patas' - Paquita la del Barrio

'Despechá'- Rosalía

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

'Todo lo que merezcas'- Xoel López

'Hey!'- Julio Iglesias

'Puta desgraciada'- Bunbury

'Mami'- Becky G & Karol G

'No te deseo el mal'- Eladio Carrión ft. Karol G

'Hay otro en mi vida'- La Factoría

'No te vistas que no vas'- K-narias

'Ella me levantó'- Daddy Yankee

'La mataré'- Loquillo y los Trogloditas

'Odio'- Romeo Santos y Drake

'911 Remix'- Sech & Jhay Cortez

'Que te den'- Amparanoia

'You are so vain'- Carly Simon

'Send my love' - Adele

'Heartbreak Anniversary'- Giveon

'Call Out My Name'- The Weeknd

'Thanks u, next'- Ariana Grande

Happier Than Ever- Billie Eilish

'Love yourself'- Justin Bieber

'Somebody That I Used To Know'- Gotye