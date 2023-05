Katy Perry y el león que celebra la coronación de Carlos III tras la ausencia de Harry

Las imágenes del concierto de la Coronación celebrado este domingo en el castillo de Windsor ha originado momentos inolvidables como el león formado por drones que acompañaba al Roar de Katy Perry. Ha sido la principal estrella de este recital por los festejos por Carlos III en una multitudinaria concentración de 20.000 asistentes en el histórico recinto de la casa real británica aunque con un elenco de estelar falto de impacto.

Fabulous start with lion drones for the @katyperry set at #CoronationConcert - and she confirms my exclusive scoop by telling the crowd she is staying at Windsor Castle while she’s here #moneycantbuy #poproyalty pic.twitter.com/0n7lWfcYDc