Laura Galán, así es la protagonista de ‘Cerdita’ y del discurso antibullying de los Goya

La 37 ª edición de los Premios Goya ha dejado numerosos discursos de carácter social, como suele ser habitual en la fiesta del cine español. Entre esos discursos se ha colado uno en defensa de los niños y niñas que sufren bullying. Laura Galán, la protagonista de Cerdita y premio a la Mejor actriz revelación, no se ha despojado del papel de Sara en el escenario de los Goya, emocionando a muchos de los presentes en la gala.

Tras la ronda de agradecimientos, la actriz dedicaba el Goya a los niños y niñas víctimas del acoso escolar. “Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como mi Sara. Recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras”, manifestaba ante el sonoro aplauso de los asistentes en el Palacio de Congresos de Sevilla.

Laura Galán ha obtenido el Goya a Mejor actriz revelación por su papel de Sara en Cerdita, la película dirigida por Carlota Pereda. Cerdita relata la historia de una adolescente víctima del acoso constante de las niñas del pueblo por su apariencia física. Una cinta que aborda la problemática social de la gordofobia, más extendida en la sociedad de lo que podemos llegar a imaginar. Cerdita refleja la violencia social existente en nuestro país. “La cinta es cañera, social y divertida. Partimos de la premisa del bullying y hay un mensaje, aunque tampoco podemos sentar cátedra porque lo que hacemos aquí es ficción. Pero lo que más me está gustando de este proceso es la gente que sale del cine y me escribe para decirme que están muy contentos de ver a una persona no normativa en la gran pantalla, estoy muy orgullosa de ello”, ha explicado en una entrevista concedida a RTVE.

La actriz, de 37 años y natural de Guadalajara, es consciente de que su caso continúa siendo una excepción en el cine y la televisión. Laura Galán y su amiga Itziar Castro son dos actrices que se escapan de los esbeltos cuerpos que suelen desfilar por las pantallas. Ellas quieren más cuerpos como el suyo en películas en las que el conflicto no redunde en los kilos. Tanto Laura como Itziar son dos muestras del triunfo fuera de los cánones establecidos por la sociedad. “Ahora soy muy fan de Melissa MacCarthy, es verdad que al principio empezó en papeles de la chica gorda que hace no sé qué, pero ahora ha superado todo eso, hace lo que quiere y, además, produce un montón de películas que rompen lo normativo”, ha agregado Laura.

La intérprete de Cerdita ha aclarado que ella no sufrió bullying de pequeña. “Los motivos del acoso son absurdos e injustos, el otro día me hablaron de un chico al que le hacían bullying por hablar bien inglés. Yo creo que simplemente he tenido la suerte de no sufrirlo. Por otro lado, en temas de bullying no puede recaer la culpabilidad en la víctima, porque yo no sé que he hecho de especial para no sufrirlo, ¿qué hacen de especial otras personas para sufrirlo? El problema es del que está al otro lado y de toda una sociedad”, ha expresado.

Laura Galán ha reconocido que romper las barreras de la sociedad no ha sido un proceso sencillo. “Porque me ha costado mucho poder hablar de mi físico como lo hago ahora. Esto no surge de la nada y tengo un buen trabajillo por detrás”. A la actriz le gusta la moda, ella se atreve con todo tipo de propuestas. “Tenía muchas ganas de entrar en el mundo de la moda, había hecho alguna cosa, pero no es este nivel". Ya ha posado para la revista Glamour y hasta cuenta con una estilista personal, Antoinella Fallarás.

La actriz persigue un sueño, quiere ser chica Almodóvar. “Es un cliché, pero me encantaría hacerme un Pedro Almodóvar, por supuesto me encantan otros como Bayona, Álex de la Iglesia, Clara Roquet o Carla Simón”. Galán ha compartido rodaje con Adam Driver en El hombre que mató a Don Quijote. “Adam Driver fue maravilloso, ya le admiraba como actor, le conocía de la serie Girls de Lena Dunham, pero cuando le vi flipé”, ha resaltado.