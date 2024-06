Lenny Kravitz ante los años 90: "No hay nada más 'cool', éramos libres"

Lenny Kravitz, que cantó en la final de la Champions, acaba de cumplir 60 años y ha hablado para Apple Music, con Zane Lowe, sobre el disco con el que inaugura década, Blue Electric Light. Acostumbrado a que le dijeran que su música “no era lo bastante negra, no era lo bastante blanca, que era demasiado rock o demasiado funky”, entiende que su estilo es único, reconocible y reconocido. Su bagaje de vivencias también es singular.

–¿Con 60 años se encuentra donde quería estar?

–Hace años la gente reconocía mi talento pero parece que no querían que hiciera lo que estaba haciendo. En un reunión de cinco minutos en Virgin parecía que me mareaban con una serie de canciones que les presenté, se pasaban notas. Parecia que no les convencía pero al final me pidieron que fichara por ellos. ¿Quieres estar con nosotros? Y así fue como sucedió después de ser rechazado una y otra vez hasta entonces. Estoy donde quería estar, pero entonces era difícil. Al principio no sabían ni cómo iban a promocionarme. Me enviaron a Europa, estuve en Londres por primera vez y fui a París, Hamburgo, Amsterdam y el éxito fue llegando.

–Fue entonces cuando también se casó, con Lisa Bonet, y fue padre, en 1987...

–Zoe nació en casa, en el dormitorio, y en cuanto la vi nunca había sentido un amor así. Todo sucedió al mismo tiempo. Era la vida viniendo a toda velocidad y era emocionante, todo eran nuevas experiencias. Mi banda estaba viviendo con nosotros. Vivíamos en un loft en Broome Street, en el Soho (Nueva York), y éramos ocho personas durmiendo en colchonetas y colchones. Era como una comuna. Todos nosotros en un solo lugar. La madre de Zoe estaba grabando la serie de Bill Cosby y ella estaba allí para apoyarme. Fue un momento hermoso.

–La década de los 90, AI, “antes de Internet”, fue suya.

–Y no me daba cuenta. Todos los artistas con los que crecí escuchando tenían mística. A lo mejor salían en una revista o en algún programa. Ahí estábamos en los años 90s y pienso que nada es tan ‘cool’ como en aquel momento. Veo fotos del público y eran tan libres. Bailaban y celebraban y no había ni un puto teléfono para que la gente pudiera simplemente estar en el momento de experimentar algo y no tener que demostrar que estaban allí. Y estaba la radio y la MTV. Nada más.

–¿Y echa de menos cuando no era tan famoso?

–Con mi segundo álbum, It Ain’t Over ‘Til It’s Over, todavía cogía el tren para ir al estudio. Todavía me sorprende, porque oía mis canciones en el atasco de los coches, lo oía desde mi ventana. Un día me subí al tren y la gente empezó a rodearme y ahí se acabó todo. Empecé a coger un taxi y luego me compré una furgoneta. Fue una transición porque crecí en las calles de Nueva York y Los Ángeles y me encanta la calle. Y sigo en la calle. Fue muy extraño tener que frenar mi forma natural de actuar.

–Habría que hablar de dos astros a los que añorará, Prince y Michael Jackson.

–Pasamos mucho tiempo juntos. Solía llamarme de noche para que me reuniera con él en un club para ir a tocar. Había público. Sabiendo que íbamos a ir, esas eran noches geniales que eran tan libres y divertidas. Tenía un sentido del humor asombroso. Era muy competitivo, jugaba muy bien al ping pong. al billar, baloncesto, todo. Íbamos juntos a visitar a Michael Jackson. me recogía e íbamos a ver a Michael al estudio y nos metíamos allí con él.

–¿No eran casi enemigos?

–No sé nada de eso. Estoy seguro de que había algún tipo de competencia sana. S e trataba más de divertirse y bromear con él. Vamos a fastidiar a Michael... Estar sentado entre esos dos locos me sentí muy normal. Michael estaba fascinado con mis rastas. Prince era muy generoso, siempre me hablaba de ciertas cosas que creía que yo debía saber y me enseñaba sobre el negocio.

–Usted produjo para Michael Jackson.

–La canción I Can´t Make it (Another Day) la grabamos para el álbum Invincible y, cuando terminamos pensaron que era demasiado rock para ese disco. La guardamos para el siguiente. Michale me llamaba para decirme que le encantaba esa canción. Luego falleció e hicieron ese álbum donde se incluyó. Estoy muy orgulloso del tema, es precioso.

–Y tras tres decenios ¿cómo está usted ahora?¿Cómo es su nuevo disco?

–Pues me he divertido mcho haciendo Blue Electric Light. Estábamos en plena pandemia, el mundo estaba cerrado y yo estaba en las Bahamas. Después de unas semanas toda esa sensación de que no tienes que viajar a ninguna parte, que no tienes que hacer nada, no tenía que entregar algo o aparecer en algún sitio. Me metí realmente a vivir el momento. Todos hablamos de vivir el momento y pude ejercitarlo porque no había pasado ni futuro. Sólo tenía que estar ahí. Y esta nueva música comenzó a llegar. Estábamos en el estudio todos los días.