La familia de Manolo Escobar: un matrimonio, una hija y dos demandas de paternidad

Manolo Escobar ha sido durante décadas una de las figuras más importantes de la música española, recordado por gran parte del público incluso casi 10 años después de su muerte, por canciones como 'Y viva España', 'Mi carro' o 'El Porompompero', además de su participación en numerosas películas. Estos últimos días, su nombre ha vuelto a aparecer en la prensa por motivos completamente ajenos a su faceta artística, sino por su supuesta paternidad de un hombre nacido en la década de los 70 que ahora interpondrá una demanda de paternidad a través del abogado sevillano Fernando Osuna.

La familia de Manolo Escobar

Manuel García Escobar nació en Las Norias de Daza, en la provincia de Almería, en el año 1931. Fue el quinto de los diez hijos que tuvo la pareja formada por Antonio García Navarro y Carmen Escobar Molina. Fue con sus hermanos con quienes empezó su carrera musical, actuando en bodas y fiestas con el nombre artístico de 'Los hijos de Antonio García'. Uno de sus hermanos fue Baldomero García, padre de la periodista y presentadora Ana García Lozano.

En el año 1959 Manolo Escobar se casó con Ana Marx Schiffer, una ciudadana alemana a la que conoció en la Playa de Aro (en Castell-Platja d’Aro en la Costa Brava) cuando esta se encontraba de visita. La pareja contrajo matrimonio, sin hablar todavía el idioma del otro, en la ciudad alemana de Colonia de la que Anita Marx era oriunda. Manolo Escobar y Anita Marx estuvieron casados más de 50 años, hasta la muerte del artista en 2013, Marx fallecería en el año 2017 a los 80 años en Benidorm, donde la familia residía.

La pareja tuvo una sola hija, Vanessa García Marx, a la que adoptaron. Su padre le dedicó varias canciones, entre ellas 'Mi pequeña flor'. García Marx ha seguido los pasos de su padre y trabaja como actriz, además de ser presentadora de televisión y reportera.

Por otra parte, la demanda de paternidad del hombre representado por Fernando Osuna no es la primera que sacude el entorno del artista, estando ya fallecido. En el año 2017 una mujer de Gijón, María Eva García, interpuso una demanda para que se reconociera al cantante como su padre, lo que llevó a una prueba de ADN en la que participaron los hermanos de Manolo Escobar que se encontraban con vida, ya que este fue incinerado. Aunque dos años después de interponer la demanda, la jueza determinó que María Eva no era hija del cantante. La demanda y el proceso judicial no gustaron nada a la familia de Manolo Escobar, que lo vio, en parte, como un intento de manchar su memoria.