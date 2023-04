Naomi, criticada por su comportamiento en ‘La isla de las tentaciones’

Naomi y Napoli han tomado el testigo de David y María Aguilar en la sexta edición de La isla de las tentaciones. La valenciana y el italiano han dado rienda suelta a la pasión en la cama, en la ducha y hasta en la piscina muy cerca de sus compañeros de reality. La segunda escena de sexo en la piscina de esta edición, una de las más impactantes de la historia del formato. “Aquí no se ve nada”, le decía el pizzero italiano que también le explicaba que no tenía que ser “tan fuerte” como cuando lo hacen en la habitación.

La joven valenciana ha tenido que salir al paso en su cuenta de TikTok para responder a las numerosas críticas que ha recibido por su comportamiento en la isla. Cabe recordar que su pareja, Adrián, está siendo uno de los grandes sufridores de la vigente edición, con el permiso de Elena Adsuara que ya abandonó la villa. Naomi no se ha mordido la lengua y ha contestado a sus haters hasta lo que el programa le permite.

“Yo he visto todas las ediciones del programa y las he criticado con mis amigas. Pero en vida se me ocurriría ir al perfil de una persona a insultarla. Al final, hay gente que parece que vive más el programa que nosotros mismos habiendo salido en él”, ha comenzado su relato.

Naomi ha declarado que le encantaría salir al paso de todas las críticas que ha recibido, pero al estar el programa en emisión hay temas que no puede tocar. “Queda poco para el reencuentro y los debates finales donde sí vamos a poder expresar lo que está bien, mal, lo que hubiese cambiado de lo que he hecho. Quiero recordaros que allí no vemos el programa entero y que la única información que recibimos son las imágenes que vemos en la tablet. He recibido muchos comentarios diciéndome si no me daba vergüenza lo que he hecho después de él haberse arrepentido”, ha aclarado.

La influencer entiende las críticas pero sin faltas de respeto hacia su persona. “Lo que quiero es apelar a la cordura. Nosotros porque somos personas públicas, pero imagínate que tu vecina te cuenta un cotilleo de alguien del edificio y tú vas a Instagram y le dices que es escoria por lo que ha hecho. No lo haces, ¿verdad? Puesto esto es lo mismo. En mayor o menor medida te afecta y lo que no puede ser es que yo tenga un día de mierda porque a cuatro les apetezca insultarme en redes. No lo voy a tolerar”, ha explicado sobre los malos modos utilizados para criticar su actitud en la villa.