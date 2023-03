Pablo Chiapella, así es su vida cuando no es Amador Rivas

La mayoría de los españoles conocen a Amador Rivas pero no a la persona que lo encarna en la ficción, Pablo Chiapella. El actor de La que se avecina ha sido uno de los invitados al programa Déjate querer de Telecinco que presenta Paz Padilla, compañera suya en la comedia vecinal. Su visita al programa ha tenido un poco de todos y nos ha permitido acercarnos a su vida personal, que nada tiene que ver con la del ilustre y querido Amador Rivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Chiapella (@pablochiapella)

El cómico no ha tenido reparos para abrirse y hacer un repaso de su vida privada. A su mujer, Natalia Puente, la conoció mientras trabajaba en La que se avecina, algo que tampoco sorprende mucho ya que el actor es uno de los que más tiempo lleva en la serie de los hermanos Caballero. Natalia formaba parte del equipo de vestuario de la serie. Se conocieron hace 15 años y el amor surgió entre ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Chiapella (@pablochiapella)

El intérprete ha valorado cómo conoció a su actual mujer en la serie en la que trabaja. “Es un arma de doble filo, porque cuando trabajas con tanta intensidad en un proyecto, durante el trabajo ocurren cosas divertidas y otras no tanto. Estar con una pareja es bonito porque comprende el medio y también, lo que ocurre allí te lo llevas a casa y lo sigues hablando. Tuvimos que decir vamos a dejar de hablar de trabajo”, ha aclarado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Chiapella (@pablochiapella)

Fruto de su amor nació Valentina, su hija de 7 años. Preguntado sobre si Valentina ve la serie de su padre, Pablo lo tiene muy claro. “Valentina no ve La que se avecina porque no es un contenido apropiado para ella. Intento que no la vea, pero el impacto de la serie es tan grande que muchos de sus compañeros sí lo saben. Yo, como Pablo, no comparto la actitud de Amador Rivas. Mis valores están muy alejados de eso”, ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Chiapella (@pablochiapella)

Antes de ejercer como Amador Rivas en la afamada serie de Mediaset, Pablo se diplomó en Educación Física, una profesión a la que puede volver y desconocida para la gran mayoría del público que lo sigue.