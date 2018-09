Isabel Pantoja demanda a su ex empleada, Dulce

Isabel Pantoja ha demandado a su ex empleada del hogar y niñera de sus dos hijos, Dulce Delapiedra, reclamándole medio millón de euros. A través de su abogada, Cynthia Ruiz, ha interpuesto contra ella dos demandas y una querella por intromisión al honor y revelación de secretos pues, según la tonadillera, Dulce tenía un contrato de confidencialidad que ha quebrantado presuntamente al acudir a numerosos programas de televisión para hablar de la cantante y de su familia.Pantoja ha declarado a la web Vanitatis estar muy cansada de las intervenciones de Dulce en televisión, en las que ha desvelado interioridades de Cantora nada favorables a ella ni a sus hijos. “Si mi hija no la hace callar, lo harán los jueces”, dijo Isabel. En las reclamaciones, que le llegaron a Dulce poco antes de su última aparición en Sálvame Deluxe –de ahí que estuviera visiblemente tan nerviosa– le pide 150.000 euros, más una tercera demanda que ascendería a unos 200.000 euros. En total, 500.000 euros en concepto de indemnización por vulneración de secretos y del derecho al honor. “Si ella lo ha perdido, yo no”, dijo Isabel, tajante, en referencia al contrato que al parecer suscribió Dulce como trabajadora del hogar antes de empezar a trabajar para la folklórica.Entre lágrimas, Dulce amenazó en televisión a Pantoja: “Que no me llegue una demanda, porque entonces sí daré motivos para ello. Sólo estoy contestando a unas acusaciones muy graves que ella hizo”. Desde luego, medio millón es una cantidad muy alta para una mujer que no ha vuelto a trabajar desde que salió de Cantora.