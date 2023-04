Pelayo Díaz pide el despido de una chica por 'criticar' su outfit y le llueven las críticas

Pelayo Díaz es un influencer en las redes sociales, estilista y diseñador de moda. Este martes el influencer ha protagonizado un escándalo por el cual le han llovido críticas por todos lados. El escándalo en cuestión tiene que ver con una chica que ha criticado su outfit. En sus redes sociales, esta chica compartió una foto de look que lucía Pelayo Díaz en el que mostraba su ropa interior de marca Nike y comentó 'No' en la foto, expresando su disconformidad ante el look del estilista.

La reacción del diseñador ha dado mucho que hablar en las redes, puesto que nada más ver que la chica había criticado su look, comenzó a soltar comentarios ofensivos en sus historias de Instagram. Comenzó poniendo una frase: ''Chicxs, no seáis haters". Irónicamente, tras este comentario empezó a soltar hate hacia esta chica que le había criticado.

Lo primero que hizo fue exponer a la chica en redes sociales, mostrando su identidad y su sitio de trabajo (ella es community manager en la tienda Stradivarius). No contento con esto, también subió una captura de pantalla mostrando el perfil de Linkedin de esta persona y alentando a sus jefes que la despidieran con frases como: "El tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana", "espero que tu jefa o jefe vea como manejas tus redes" o "si así llevas tu tema personal, no me quiero imaginar como llevarás las de Stradivarius, que vergüenza".

Tras exponer a esta chica en sus redes sociales, a Pelayo Díaz le ha caído el verdadero hate en redes sociales, específicamente en Twitter. Los usuarios de esta red sociales se han volcado en la defensa de esta trabajadora, alegado que lo único que había hecho era dar su opinión, y además sin faltar al respeto, como él sí había hecho.

Un ejemplo de esto es la opinión que ha compartido el periodista Juan Rodríguez: "Que Pelayo Díaz intente que una chica que ha comentado una foto suya pierda su trabajo es de las cosas más sucias que he visto en redes sociales. Otro día más para replantearse por qué hay marcas que siguen apostando por gente así".

Como Juan Rodríguez, son muchas las personas que han criticado el comportamiento de Pelayo Díaz, tachándolo de vergonzoso y de acosador.

