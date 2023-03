La influencer Rocío Osorno se ve envuelta en una polémica por dar su opinión sobre las mascotas en Japón

La influencer sevillana Rocío Osorno está pasando unos días en Japón junto a su amiga y también influencer Teresa Bass. Tal y como nos tiene acostumbrados, Rocío nos muestra su contenido a través de stories y publicaciones, pero por desgracia para ella, no todo es bien recibido para todos sus seguidores.

El pasado miércoles 1 de marzo subió una historia en la que se podían ver dos personas paseando por el parque a sus perros, pero de una manera en la que no estamos acostumbrados en nuestro país. Por el contrario, los animales iban dentro de un carrito.

"¿Puede haber algo más absurdo que llevar a pasear a los perros al parque en un carrito?". Rápidamente uno de sus seguidores contestó a la historia advirtiéndole: "te van a comer a críticas por ese comentario. Y si, si el perro no es viejito o está malito es absurdo". Ella contestó afirmando que "no son perros viejitos, ni enfermos, son cachorros que tienen que correr y jugar como perretes que son, y los llevan vestidos y con pañales para que ni siquiera pisen el suelo".

Rápidamente otros seguidores le contestaron: "tú haces cosas mucho más absurdas que esto", "¿absurdo solo porque tú no lo harías?". Rocío decidió contestar públicamente sobre el tema del carrito para mascotas: "aquí están bastante obsesionados con las bacterias, virus... por eso llevan mascarillas incluso antes del covid, guantes, nunca entran con zapatos en casa, desinfectan y lavan todo... Y claro, que los perritos pisen la calle que para ellos es un foco de todo tipo de bacterias, huelan a otros perros, laman cosas, etc, pues como que les explotaría la cabeza solo de pensarlo".

La influencer también decidió contar alguna de las curiosidades de los japoneses en relación a las mascotas mostrando una cafetería muy peculiar: "Os contaré más, por lo general no tienen mascotas por este tipo de "inconvenientes" y hay cafeterías de perros y gatos donde pagan y están en contacto con animales que no salen de ahí limpitos y desinfectados. En Tokio vimos un montón, obviamente no entramos", comentaba Rocío a través de su propia experiencia.

Pero aun así, sus seguidores parecían no entender lo que ella quería transmitir e incluso mal interpretaron sus palabras: "obviamente, no vaya a ser que se os queden los pelos en la ropa. Me encantabas, pero con estas historias me has decepcionado".

La sevillana, cansada de tanto drama comentó públicamente: "ay Dios, a este paso no vamos a podr comentar absolutamente nada...¿Cómo se puede sacar algo taaaanto de contexto?".