Un estudio afirma que los perros que mejor entienden las señales humanas también son más independientes

Un estudio llevado a cabo por varios investigadores de diferentes universidades estadounidenses examinaron la capacidad que tenían los perros para entender las señales humanas y cómo era la evolución de esta habilidad a lo largo del proceso de domesticación.

Dicho estudio, llamado "The Domestication of Social Cognition in Dogs" y encabezado por Brian Hare y Michael Tomasello, fue publicado en el año 2004 por la revista científica Science. Los investigadores compararon a los perros con los lobos en relación a la habilidades que demostraban con los humanos e incluso afirmaban que "los perros son más hábiles que los grandes simios en una serie de tareas en las que deben leer las señales comunicativas humanas que indican la ubicación de la comida escondida".

De esta manera, consideran que "en este estudio, encontramos que los lobos que fueron criados por humanos no muestran estas mismas habilidades, mientras que los cachorros de perros domésticos de solo unas pocas semanas de edad, incluso aquellos que han tenido poco contacto humano, sí muestran estas habilidades. Estos hallazgos sugieren que durante el proceso de domesticación, los perros han sido seleccionados por un conjunto de habilidades sociocognitivas que les permiten comunicarse con los humanos de maneras únicas".

Los resultados sugieren que la selección natural durante el proceso de domesticación ha favorecido el desarrollo de habilidades sociales en los perros, lo que les permite interactuar y comunicarse mejor con los humanos.

Además, el estudio también sugiere que la capacidad de los perros para comprender y responder a las señales humanas se puede mejorar a través del entrenamiento y la exposición a interacciones sociales con humanos y de esta manera conseguir mejores resultados.

Los perros que mejor entienden las señas resuelven sus problemas de manera independiente

El estudio también. Los investigadores encontraron que los perros que eran mejores en seguir las señales humanas también eran más propensos a resolver problemas de manera independiente.