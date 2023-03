La emotiva historia de una mujer que corre la media maratón entre lágrimas recordando a su perra recién fallecida

Para Zayra Montserrat correr la media maratón de Guadalajara (Jalisco, México) iba a ser un momento muy especial. Durante mucho tiempo había estado entrenando junto a una compañera muy especial que le acompañaba en todos sus entrenamientos, su perrita Lya.

Zayra le había prometido que correría la Media Maratón pero algo pasó tan solo unos días antes del acontecimiento. La golden retriever murió y Zayra se sentía tan devastada que incluso dudó en correr o no, pero se lo había prometido a su fiel compañera y así lo cumplió finalmente.

Su imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales al haber cruzado la línea de meta entre llantos y portando consigo una foto de su adorable perrita. Sin lugar a dudas esta fue una de las escenas más destacadas de la Media Maratón de Guadalajara.

Fue la misma Zayra Montserrat quien afirmó que "No iba a correr el medio maratón de 21 km porque hace 10 días mi perrita ha trascendido a una mejor vida y con ella entrené para la carrera, pero un día miré una imagen de ella antes de la carrera y le pregunté si me iba apoyar desde arriba le dije que me diera una señal.Después ella me dio ciertas señales por eso la llevaba conmigo, quería que observara que lo cumplí y me acompañara en nuestra carrera, al final lo logramos fue nuestro primer medio maratón, ella me salvó muchas veces de mi tristeza y tenía que hacerle un homenaje".

A pesar de no conocer las causas de la muerte de la perrita, cientos de personas han empatizado con Zayra puesto que cualquiera que haya tenido o tenga una mascota en su vida entenderá las palabras de esta atleta.