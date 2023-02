El riesgo de ser princesa de Gales: el príncipe Guillermo acusado de infiel

Kate parece estar lejos de la actitud de su fallecido suegra y reaparecía del brazo de su marido este domingo, tras la tormenta mediática de este fin de semana, de lo más desenvuelta y sonriente a su lado, en la gala de los premios cinematográficos Bafta en Londres. La pareja se aleja de los comentarios y de las acusaciones aunque no puede esquivar lo que son evidencias para los medios de su país. Guillermo de Inglaterra parece seguir los pasos de su padre si se confirman las acusaciones.

La aludida Rose Hanbury es la esposa de un aristócrata, David Rocksavage, marqués de Cholmondeley, quien por cierto tendrá que sostener la corona el día de la ceremonia de entronización de Carlos III el próximo mes de mayo. Cholmondeley se casó a toda prisa con su mujer porque estaba embarazada de gemelos y fue un asunto muy comentada por la alta sociedad británica.

Hanbury era una buena amiga de la princesa de Gales hasta que ella supo de sus aventuras extramatrimoniales con su propio marido. Los nubarrones acechan sobre el palacio de Kensington, residencia de la pareja de los herederos, al darse a conocer públicamente esa situación.

Proudly supporting #ChildrensMentalHealthWeek with @Place2Be While our first five years are crucial to shaping who we become, the continued importance of connecting with others and prioritising mental health is vital in laying the foundations for healthy, happy adults. pic.twitter.com/t1LHcYogAq