Problemas en el paraíso: Chiara Ferragni demanda a Fedez para evitar que hable en televisión

Si hablamos de cotilleos y del mundo de las redes sociales y los famosos, pocas cosas están dando más juego que la relación (o ex relación) de Chiara Ferragni, bloguera, empresaria, diseñadora de moda y modelo italiana y Fedez, es un rapero italiano. Ahora la historia ha dado un giro inesperado que ha sorprendido a todos: Chiara Ferragni ha demandado a Fedez para evitar que hable en una entrevista que iba a emitirse en la televisión.

La controversia está en que se comenzó a rumorear que Fedez, que iba a ir a realizar una entrevista en el programa italiano Belve, iba a hablar de algunos detalles, de la relación, de su posible divorcio, y de todos los procesos legales. Ahora, Chiara Ferragni ha decidido no pillarse los dedos y recurrir a medidas legales para evitar la entrevista.

🚨Nuevos detalles de la tormentosa ruptura que viven Chiara y Fedez 🚨Chiara ha demandado a Fedez, prohibiéndole hablar de ella durante la entrevista que tiene programada para el programa ‘Belve’. La entrevista, debería haber sido la oportunidad para que Fedez revelara "toda… pic.twitter.com/L1QQq0302F — Alba Medina (@Srtacotilleo) March 21, 2024

Esta guerra personal entre la ex pareja es algo que no es nuevo, pero que sorprende a muchos personas dado el hecho de que Ferragni y Fedez no están oficialmente divorciados. De hecho, hay muchas personas que creen que en verdad todo es una estrategia para captar audiencia para la próxima temporada de su reality show.

Hace poco fue el cumpleaños del hijo mayor de la pareja, Leo, y estos se tuvieron que reencontrar de nuevo. En este cumpleaños, hubo ciertos comportamientos por parte de la famosa ex pareja que llamaron la atención de muchos fanáticos: ambos decidieron no enseñar la cara de ninguno de sus hijos. Dado que anteriormente, no habían parecido tener problemas con enseñar a sus hijos en redes sociales, este cambio ha hecho que la gente se plantee que tiene que ver con los procesos judiciales o un proceso legal abierto de separación en el que influyen la deliberaciones sobre la privacidad de sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FEDEZ (@fedez)

En definitiva, Chiara Ferragni y Fedez están pasando por un momento muy complicado en su relación, pasando de una de las historias de amor moderno más conocidas al drama personal del momento.