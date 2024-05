Qué fue de Rafa López, el primer cura que participó en ‘Gran Hermano’

Rafa López fue el primer seminarista que participaba en Gran Hermano. De aquel concurso, la cuarta edición del reality estrella de Mediaset, hace ya más de 20 años. Rafa, que finalizó en tercera posición, vuelve a estar de actualidad por el regreso del formato a Telecinco y por unas polémicas declaraciones del Papa Francisco sobre la homosexualidad.

El exconcursante de Gran Hermano durante su paso por el reality se dio cuenta de su homosexualidad. Ahora ha hablado en TardeAR de aquella experiencia que le cambió la vida. “Pasar por la casa de Gran Hermano me enseñó a expresarme, a sacar mis sentimientos fuera, a ir a un programa de televisión y hablar del tema. Mucha gente no lo entendió, algunos pensaban que estaba haciendo caja de ello”, ha declarado el que fuera seminarista.

Rafa decidió abandonar su carrera como cura porque no quería acatar el voto de obediencia. “Abandoné no por mi condición sexual, la abandoné por el voto de obediencia, que va implícito. El voto de obediencia era un conflicto conmigo mismo”, ha relatado sobre sus motivos para iniciar una nueva vida lejos de la congregación.

El primer cura que pasó por Gran Hermano tuvo que convivir con un conflicto interior que le obligaba a tomar una decisión en uno u otro sentido. “El tema de la homosexualidad me quemaba, eran un poco los inputs que recibía en mi entorno. En las congregaciones religiosas es un tema que no se trata, no se habla, lo que es la sexualidad en sí no se habla abiertamente. En mi caso fue un conflicto personal muy duro”, ha reconocido.

Rafa López, el primer cura que pasó por 'Gran Hermano': "Ahora vivo mi sexualidad de una manera abierta" #TardeAR28M https://t.co/MNvKFfPMBK — TardeAR (@TardeARtv) May 28, 2024

Rafa está en la recta final de una grave enfermedad que le ha atormentado durante los últimos meses. Todo ha sido más llevadero gracias al apoyo de su pareja, con el que tiene previsto contraer matrimonio. “Casi ni lo cuento, ha sido un periodo muy duro. Llevamos 13 años y vivimos nuestra sexualidad de manera abierta en nuestro entorno y con nuestra familia que es lo más importante”, ha explicado.

Su testimonio ha encontrado el apoyo en plató de Mario Vaquerizo, uno de los colaboradores de TardeAR, que ha abogado por una normalización del tema y un cambio de mentalidad por parte de la Iglesia. “Estamos pidiendo normalización y respeto a la Iglesia sobre la homosexualidad, no solo a la Iglesia, a toda la sociedad. Desgraciadamente no se ven normal muchas cosas que tienen que serlo, como es la libertad de elegir cada uno lo que quiere ser”, ha recalcado.