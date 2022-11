Risto Mejide responde a la nueva relación de Laura Escanes

La pareja que Risto Mejide y Laura Escanes hicieron durante años sigue dando que hablar incluso después de su separación oficial. Fue una relación que hizo frente a muchas críticas cuando salió a luz en 2015 por la diferencia de 22 años entre ellos (cuando comenzaron Escanes solo tenía 19 mientras que el presentador superaba ya los 40 años), eso no les impidió que su relación durara más de 7 años y que recibieran a una niña, Roma, hace 3.

La relación terminó oficialmente el pasado septiembre y los dos han seguido su camino. Laura Escanes parece estar rehaciendo su vida romántica con el cantante sevillano Álvaro de Luna, con el que se dice que lleva ya unos meses de relación. Y parece que han sido las últimas informaciones sobre la situación sentimental de la influencer lo que aparentemente ha provocado una respuesta del publicista.

La respuesta de Risto

Aunque la relación pareció terminar de forma cordial entre Risto y Laura (o al menos de cara al público), la expareja ya no se sigue en Instagram, la plataforma en la que todavía mantienen las fotos de su relación. Y las malas lenguas comentan que puede ser un movimiento iniciado por el publicista para no tener que ver la nueva vida de su ex.

Además, este trasiego en redes sociales coincide también con la emisión de uno de los momentos más emotivos que Risto Mejide ha protagonizado en sus años en televisión. En el programa Got Talent, en el que es jurado (junto con Edurne, Paula Echevarría y Dani Martínez), el publicista apareció tras el telón en el escenario para interpretar en el piano una pieza atribuida a Johann Sebastian Bach, a la que acompañó con un emotivo mensaje sobre la unión eterna de dos notas musicales separadas en lo que sería "la mayor obra de todos los tiempos", algo que emocionó a los asistentes del talent, entre ellos a Edurne.

La pieza en cuestión fue 'El clave bien temperado' y, según explicó Risto, se trata de una composición realizada cuando Bach comenzó una relación con una mujer 16 años menor que él, Anna Magdalena Wilcke, tras la muerte de su primera esposa. Esta obra fue realmente compuesta por Ana Magdalena y entre dos de las notas, un Do y un Mi, como señalaba Risto, hay justamente 16 notas, tantas como años se llevaba con su esposo. Mejide concluiría su explicación diciendo que: "lo que hizo Ana Magdalena Bach fue recordarnos que cuando uno ama, aunque se equivoque, da igual la distancia que haya entre esas dos notas".

Aunque se sabe poco de su vida personal después de la separación, Risto Mejide no deja de trabajar. El presentador dará la bienvenida al 2023, presentando las campanadas de Telecinco junto a su colaboradora en Todo es mentira, Mariló Montero. También ha confirmado el regreso del famoso sofá de las entrevistas con el programa Viajando con Chester, algo que también han compartido desde las redes sociales del programa. La última vez que Risto se sentó en el famoso sofá fue en 2019.