Sandra Garal, así es la arquitecta del futbolista Marco Asensio

Marco Asensio se despidió ayer del Santiago Bernabéu tras siete temporadas como jugador del Real Madrid en las que ha conquistado 17 títulos. No obstante, la mayor conquista del futbolista balear ha sido Sandra Garal, su prometida, con la que se casará el próximo 7 de julio tras cinco años de discreto noviazgo, del que solo hemos tenido detalles en las redes sociales de ambos. La arquitecta, modelo e influencer ha demostrado su apoyo incondicional a su futuro marido.

La joven, de 29 años, ha publicado un emotivo texto para apoyar a Marco y dar las gracias al Real Madrid. “Es muy difícil despedirse de un lugar en el que uno ha sido feliz, admiro tu valentía y tus ganas de seguir cumpliendo metas y mostrar al mundo de lo que eres capaz. Muchas gracias al presidente, a la directiva, compañeros y a todos los trabajadores del Real Madrid, nunca olvidaré nuestros viajes y risas, os deseo toda la felicidad del mundo”, ha comenzado diciendo la arquitecta.

Sandra ya mira hacia el futuro, y aunque no ha desvelado cuál será el próximo equipo de su pareja, todos los caminos conducen a París. “Estoy muy agradecida con todos los mensajes que he recibido, imposible no emocionarse con vuestros deseos para nosotros, muchas gracias madridistas, os echaremos de menos. Seguiremos cumpliendo sueños y viéndote brillar, estoy segura de que lo mejor está por venir. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, yo estaré”, ha posteado en su cuenta de Instagram a modo de despedida.

No ha sido la única despedida de Sandra, ya que en sus stories de Instagram ha dedicado cariñosos mensajes a las mujeres de algunos de sus compañeros de equipo. En las fotografías podemos verla junto a Dani Carvajal, Daphne Cañizares, Thibaut Courtois y Mishel Gerzig. Todos ellos han posado delante de los trofeos ganados por el futbolista mallorquín. “Os echaremos de menos”, ha sido el mensaje que ha acompañado a la fotografía, donde llama la atención que no esté Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde, con la que guarda una estrecha relación.

Sandra Garal nació hace 29 años en Madrid. Es arquitecta y diseñadora de interiores. Una profesión que compagina con su faceta de influencer con 370.000 seguidores en Instagram. En su perfil social hay fotografías de sus viajes con Marco Asensio, los eventos a los que asiste, así como sus posados promocionales.

La pareja, aunque se conoció en 2018, no fue hasta el 22 de enero de 2019 cuando decidieron oficializar su relación. Ambos han vivido en Madrid durante todo este tiempo, aunque ahora con el cambio de equipo fijarán su residencia en París. Eso sí, antes de ello, se darán el sí quiero el próximo 7 de julio en la Fortaleza de Albertcutx, Pollença, un idílico enclave donde contrajeron matrimonio Rafa Nadal y Mery Perelló o Rudy Fernández y Helen Lindes, entre otras personalidades.