Shakira lanza 'Acróstico', una canción dedicada a sus hijos y con algún dardo en la letra

Este 2023 Shakira no para, para deleite de sus fans. Después de su colaboración con Bizarrap en aquel temazo que llegó a lo alto de las listas de éxitos y que claramente causó revuelo, también ha conseguido otros éxitos muy recientes y en buena compañía, como Karol G ('TQG'). Aunque antes de eso, el pasado 2022, tuvo también su dosis de éxitos junto a Ozuna ('Monotonía'), Raw Alejandro ('Te felicito'). Estos últimos formarán parte de su futuro disco, del que apenas se sabe nada, y en el que seguramente se incluya también su nuevo lanzamiento.

'Acróstico' es el nombre del sencillo que la cantante colombiana ha lanzado en mayo de 2023, que dedica a sus hijos Sasha y Milán Piqué Mebarak. Y es que la loba sigue usando la música como forma de terapia, de exteriorizar sus sentimientos y para ayudarse a superar los malos momentos que ha pasado por culpa de su relación con su ex, Gerard Piqué.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Mamá pájaro y los dos polluelos

La canción es una balada en la que Shakira se sincera sobre el amor real y lo que ha aprendido de él. La letra y el lyric video que ha subido a YouTube enseñan a una madre pájaro montando un nido para dos huevos mientras se enfrenta a diversos problemas, para al final ver crecer a sus polluelos.

Otro tierno detalle del vídeo son las letras resaltadas, que terminan formando el nombre de sus hijos Milán y Sasha. "Voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo", canta la colombiana en la canción.

La canción da señales de que la cantante puede estar finalmente pasando página, o al menos relajando la animosidad musical que ha mostrado hacia su ex, para centrarse en su vida como madre soltera y lo que realmente le importa: el bienestar y la felicidad de sus hijos. "Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios", son algunos de los versos de la canción.

El vídeo termina con la familia de tres alzando el vuelo y dirigiéndose hacia la puesta de sol. De igual forma, Shakira y sus dos hijos se mudaron a Miami este 2023, alejándose finalmente de Barcelona.