Shakira moldea su rostro: conoce sus últimos retoques estéticos

Shakira ha sacado tiempo entre canción y canción para someterse a un retoque estético. La cantante, siguiendo la estela de muchas celebrities, ha decidido inyectarse ácido hialurónico para aumentar sus labios. Para ello, ha optado por acudir a una de las clínicas más prestigiosas de Barcelona. De esta manera, la artista colombiana se ha animado a mejorar su físico con uno de los retoques estéticos de moda entre las famosas: el aumento de labios con ácido hialurónico.

Según ha desvelado Vanitatis, la cantante está plenamente enfocada en su carrera profesional, a sabiendas de la importancia que cobra pulir al máximo su físico. Por ello, se ha puesto en las mejores manos durante las últimas semanas. El aumento de labios se ha llevado a cabo de manera sutil bajo la dirección de Shakira, que tenía muy claro lo que quería hacer. “Conoce su cara a la perfección y dirige al personal. Se toca el entrecejo, los labios, el surco nasogeniano, la barbilla y la comisura de los labios”, ha explicado una de las trabajadoras del centro de medicina estética.

No se trata de una visita casual. Todo forma parte de un plan para mejorar su aspecto físico ahora que está relanzando su carrera musical, una cuestión que dejo un poco aparcada durante su relación sentimental con Gerard Piqué. La última visita al centro se ha producido unos días antes del lanzamiento de TQG, su nueva canción junto a Karol G, que también incluye varios dardos dirigidos a su ex. Anteriormente, la artista se sometió a un tratamiento para rejuvenecer la piel y combatir las muestras de cansancio en el rostro. “Tengo por orden directa de ella, no dejar nada al azar”, ha declarado la trabajadora del centro.

Por lo tanto, el aumento de labios habría ido acompañado de una serie de intervenciones menores que se han ejecutado en la reputada clínica estética bajo la batuta de Shakira, perfectamente conocedora de su cuerpo. No obstante, desde el centro aseguran que la cantante no se ha hecho la rinoplastia con ellos, desmintiendo de esta forma a muchas voces que apuntaban a esa posibilidad.