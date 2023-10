Steisy revela que paga las facturas con los ingresos de OnlyFans

Steisy fue una de las concursantes más carismáticas de Mujeres y hombres y viceversa, el programa de Telecinco donde jóvenes guapos y atractivos buscaban pareja. La influencer en una entrevista para el pódcast Querido hater ha hablado sobre todos los entresijos de OnlyFans, la plataforma de contenido erótico en la que se encuentra ella y muchos rostros conocidos de la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Steisy (@steisy_patricia)

La exconcursante de Pesadilla en el paraíso, entre otras cuestiones, ha desvelado la cantidad de dinero que se embolsa cada mes gracias a OnlyFans. Mostrando su contenido en la mencionada plataforma puede vivir sin ningún tipo de apuro económico. “Recibo un sueldo todos los meses y podría vivir de ello. En un mes, sin apenas moverme ni hacer prácticamente nada, puedo sacar 4.000 euros”, ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Steisy (@steisy_patricia)

La granadina ha reconocido que hace caso omiso a las críticas por la exposición de contenido erótico en las redes sociales y considera que es una forma lícita para conseguir ingresos. “La gente dice, '¡qué marrana!'. Aunque yo estoy viviendo en un pedazo de chalet y no me da vergüenza ninguna. Hablar y chismorrear no da dinero y lo que yo hago sí”, ha señalado.

Steisy prefiere ganar dinero compartiendo contenido para adultos que estar a expensas de recibir ayudas sociales. “Es mejor esto que estar yendo a pedir pagas porque no quiero trabajar”, ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Steisy (@steisy_patricia)

La influencer, que será madre junto a su pareja, Pablo Pisa, se acaba de comprar un lujoso chalet, financiado en parte con sus ingresos de OnlyFans. “Me acabo de comprar un chalet bien grande. Me cambio de casa porque a mí la vergüenza no me paga las facturas”, ha declarado.