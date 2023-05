Tamara Falcó atiza bien fuerte a las diseñadoras del vestido nupcial con las que rompió

"Se creó una situación desagradable para todas las partes. Es un momento que tiene que tener un buen recuerdo y cuando la experiencia deja de ser eso es mejor un cambio", ha justificado Ana Boyer con lo vivido por su hermana Tamara Falcó con la firma Sophie et Voilà y el vestido nupcial que acarreó un enfrentamiento que derivó en la ruptura del contrato por parte de las diseñadoras vascas. Ana ha hablado anoche en el photocall de la firma Rabat y defiende a su hermana, que compartió por videollamada las pruebas del nuevo modelo de la firma Carolina Herrera, tras un viaje exprés a Nueva York. Así que en el nuevo vestido tiene su respaldo y el de su madre, Isabel Preysler.

Tamara Falcó no ha salido bien parada en imagen por este contratiempo con el vestido tras dar a conocer la firma del primer encargo que la novia exigía unas líneas que iban más allá de la "inspiración" y que la petición de una copia originó este desencuentro fatal.

Ana Boyer quiere descartar que su hermana sea "una diva" o una persona difícil. Por lo pronto hay que reconocer que sabe manejar las crisis y aprovecha su cercanía mediática. Cada jueves aparece en la tertulia de El Hormiguero, por lo que se reserva titulares sobre todo lo que sucede y redobla las alusiones al programa de Pablo Motos.

"Por lo menos tengo algo que ponerme", llegaba a comentar anoche con cierta ironía. Su experiencia con Carolina Herrera está en las antípodas de lo vivido con sus antecesoras y, además, hay una diseñadora vasca en el equipo.

Ya ha descartado en otras declaraciones que tuviera un plan B mientras estuvo ligada a los compromisos con Sophie et Voilà. En su contrato tenía una cláusula en la que no iba a ponerse un vestido en caso de que no le gustase, lo que iba a suceder con la firma con la que estaba ligada.

Con el equipo de Carolina Herrera todo parece haber cambiado.

"Había bastante gente, pero todo fenomenal... ha sido la prueba más maravillosa, todo maravilloso", ha resaltado Tamara en indirecta a la anterior empresa que iba a diseñar su vestido para el sí quiero. La marquesa de Griñón asegura que se ha sentido a gusto en la firma radicada en Nueva York gracias sobre todo a la implicación de su jefe creativo, Wes Gordon. Él sería la clave de haberse sentido bien atendida respecto a sus antecesoras a las que Tamara Falcó va a seguir atizando con diplomacia en todo lo que sea su vestido. Ahora, al fin, tiene un modelo y una idea de cara al enlace del 8 de julio en El Rincón.