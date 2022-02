“Tina Turner nunca ha dejado de ser lo que es, un huracán”

El musical Tina se ha convertido en un fenómeno de la Gran Vía madrileña. En el Teatro Coliseum se representa este musical biográfico sobre la estrella Tina Turner, que ha promovido la propia artista y que en esta versión española encarna Kery Sankoh. Esta joven barcelonesa de ascendencia de Sierra Leona se revela en una intérprete completa a la altura del reto de convertirse en Tina, de transformarse en ella a los ojos del espectador a través de 27 canciones. El cubano Rone Reinoso es Ike Turner, el primer marido, el que descubrió el potencial de un ídolo internacional pero quien convirtió sus años de juventud en un calvario.

Tina cuenta con un equipo de 80 personas con una producción de origen estadounidense formada por talento cuajado en nuestro país.

–Usted “es” Tina Turner.

–(Kery Sankoh): Este musical es una muestra de lo que hacemos en España en estos momentos, con el nivel de los musicales de Londres y de las grandes ciudades de Estados Unidos.

–¿Su herencia de Sierra Leona le ayuda a dar esa personalidad?

–(K.S.): Tengo los dos zancos, España y África. Espero algún conocer Sierra Leona, contacto con mi familia de allí a través de videollamadas.

–¿Cómo ha sido su formación hasta llegar al Coliseum?

–(K.S.): Me he formado en baile, interpretación pero yo también me preparé como técnico de laboratorio en Barcelona. Durante ocho años he estado preparando las quimioterapias en la farmacia del hospital. Yo he cantado siempre, desde bien pequeñita. Lo tenía como un hobby y nunca me había planteado dedicarme profesionalmente. Fue al ver Los miserables con mi hermana que me dije “yo quiero estar ahí”

–Y ver su nombre, en la marquesina...

–(K.S.): Me salió la audición para trabajar en El Rey León y quise probar a ver cómo me podía ir en Madrid. Han sido después años de trabajo en este musical, en El guardaespaldas. Parece sencillo de decir, pero ha sido una lucha, superándome a mí misma.

–¿Y cómo ha sido el camino de Rone?

–(Rone Reinoso): Estudié en la Escuela Nacional y en el Instituto Superior de Arte en La Habana. Vine a Madrid hace tres años y empecé aquí trabajando en una tienda. Llegó el casting de Tina y pasé todo el poroceso. Me dijeron que interpretaría a Iker y es una grata responsabilidad.

–¿Había interpretado musicales en Cuba?

–(R.R.): Tenía una banda en Cuba, dábamos conciertos. Siempre he estado estudiado música, pero la dejé de lado durante un tiempo y participar en Tina ha sido como una llamada. Tenía que estar aquí.

–¿Qué conocían ustedes de Tina Turner?

–(K.S.): De pequeña oía sus canciones. En el musical hay una etapa anterior que no la conocemos tanto en España. Su vida con Ike era totalmente desconocida aquí. Para interpretarla he leído mucho y la he estudiado. Me he puesto sus canciones todo el día

–(R.R.): En el caso de Ike hay muchos claroscuros. En este show hay una gran carga emocional y de energías. Subes y bajas a lo largo de tres horas.

–¿Cómo se relatan los peores momentos de esta pareja?

–(R.R.): Había que contar lo bueno y lo malo. Hay escenas duras que nos obligan a un esfuerzo físico y mental diario.

"Se presentó como una rockera 'mayor'. Esa segunda etapa es la que se plasma en el musical, la reinvención"

–En España los mayores descubrieron a esta rockera por sus conciertos a principios de los 80.

–(K.S.): Para entonces la presentaban como una rockera mayor. Esa segunda etapa es la que se plasma en el musical, la reinvención. Es otra Tina sin dejar la que nunca he de ser lo que es, un huracán musical. Cuando inicia su carrera en solitario se coloca una armadura que le permite salir adelante.

–(R.R):Es una mujer valiente, un símbolo de superación.

–Superación incluso ante la discriminación racial.

–(R.R.): Lo tratamos en el musical. Discriminaciones y racismo que no son tan lejanos y que todavía permanecen en parte de la sociedad. A veces el racismo parece que está enmascarado. En este musical presentamos lo duro que llegó a ser superar esas barreras.

–Tina, Simply the best...

–(K.S.): Hay que verlo. Yo lo siento cada noche. Tina es pura vida.