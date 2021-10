Tom Cruise aparece irreconocible en un partido de béisbol y desata los rumores

¿Ha pasado Tom Cruise por el cirujano plástico? Es lo primero que han pensado quienes han visto las imágenes del actor hace un par de días, junto a su hijo Connor, en un estadio de San Francisco para ver un partido de béisbol entre los Dodgers y los Giants.

Era la primera vez en años que se veía en público en Estados Unidos a Cruise, que terminó recientemente el rodaje de la última entrega de Misión imposible.

Aun cuando algunos defienden que la imagen muestra tan solo el envejecimiento natural del actor, de 59 años, otros sostienen que definitivamente ha pasado por el quirófano y por el bisturí, y que el resultado no es precisamente bueno.

Fotos y vídeos de Cruise sonriendo en las gradas y saludando a los fans mientras disputaba del encuentro han circulado profusamente en redes o medios online en las últimas horas, con frecuencia acompañados de comentarios del tipo "tiene los carrillos hinchados", "¿qué le ha pasado en la cara?", "¿qué le has hecho a tu magnífico rostro?".

A ellos se sumaban defensas del actor del tipo "Tom se ha hecho algo en la cara o ha ganado peso, ¡pero es nuestro Tom!", mientras otros afirmaban que tal vez se trataba de un imitador.

Los medios opinan

En cuanto a los medios, no permanecieron ajenos a la incredulidad general y, así, la ex reportera de ESPN Molly Knight se preguntó si era realmente Cruise (lo confirmó después) y The Sun incluso entrevistó a la doctora Alice Henshaw para conocer su opinión médica (aun cuando el actor no es paciente suyo).

"Tom parece sin duda hinchado, lo que podría deberse a la hinchazón postquirúrgica o simplemente a que ha ganado peso", aseguró Henshaw, que añadió que con frecuencia "intervenciones como estiramientos faciales o de cuello podrían causar ese tipo de hinchazón en esas zonas".

Ni el actor ni su entorno se han pronunciado sobre este revuelo ni tampoco se han divulgado aún nuevas imágenes que pudiesen aclarar si le ha pasado algo al actor en la cara o si simplemente tenía un mal día.