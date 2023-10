Vanesa Martín se olvida de Mónica Carrillo: está enamorada de una misteriosa mujer

Vanesa Martín ha pasado por el pódcast A solas con… de Vicky Martín Berrocal para hablar de amor. La cantante malagueña está ilusionada gracias a una mujer que reside en Estados Unidos y de la que no ha querido desvelar su identidad. Así que habrá que esperar para conocer quién es la mujer que le ha robado el corazón. La artista se ha abierto en canal y ha hablado alto y claro del gran momento que atraviesa en la actualidad.

La intérprete, que lo pasó mal tras su ruptura con Mónica Carrillo, ha vuelto a darle una nueva oportunidad al amor. “No me lo esperaba en absoluto. Yo estaba en un remolino de mi ruptura anterior y no me esperaba para nada que esto se iba a dar así. La vida me puso el amor de por medio en Estados Unidos”, ha confesado.

La cantante comenzó en Argentina de manera inesperada y con un abrazo de por medio. Sorpresas que te da la vida. “Yo estaba en el camerino llorando y de repente apareció por la puerta de sorpresa, me dio un abrazo y yo sentí como un uy, qué me está pasando, qué raro, quiero seguir hablando con ella”, le ha contado a Vicky Martín Berrocal.

En realidad se conocían de antes, pero nunca habían estado tan cerca. Ahí surgió la chispa. “Nos conocíamos de antes, pero jamás me lo hubiera imaginado, ni por asomo”, ha explicado con brillo en sus ojos.

Las dudas rondaron la cabeza de Vanesa Martín, que se acababa de mudar de casa y no quería cambiar su residencia por Estados Unidos. Entonces apostó por una solución intermedia para no dejar pasar el tren del amor. “Me acababa de mudar y pensaba: con la casa tan bonita que tengo, con mis perros… ¿irme ahora? No me voy a mudar, voy a pasar temporadas, por ahora temporadas. Ya lo estaba haciendo, pero ahora no me voy a probar suerte a Miami, ahora me voy a vivir temporadas allí y mientras tanto haré música”, ha finalizado.