Yaiza Tejera, otra tentadora de la Costa del Sol que deslumbra en ‘La isla de las tentaciones 6’

La provincia de Málaga cuenta con varias tentadoras en la sexta edición de La isla de las tentaciones. Ya no está en Villa Playa María Aguilar, el clon de Pamela Anderson, pero otra malagueña, Yaiza Tejera, ocupa una posición preferencial en el reality. La joven morena ha conquistado el corazón de Álex, que entró en el programa de la mano de Marina y todo apunta a que saldrá con Yaiza o solo, otra de las opciones posibles.

Yaiza Tejera ha mantenido un encuentro con sus seguidores para desvelar algunos secretos del programa de Telecinco. La malagueña no puede tocar ciertos temas por las cláusulas de confidencialidad, pero sí ha hablado de cómo su familia está valorando su participación en La isla de las tentaciones. En su caso no ha encontrado ninguna traba y cuenta con el respaldo total de los suyos. Así lo ha explicado en una de sus stories de Instagram. “Ellos me apoyan en todo y se sienten orgullosos con mi paso”, ha aclarado.

Un hecho irrefutable a tenor de los movimientos en redes sociales de los padres de la joven. Francisco Tejera y Eva Santana han compartido las apariciones de su hija en La isla de las tentaciones. También la apoyaron cuando la tentadora visitó El debate de las tentaciones y tuvo que lidiar con los tertulianos y familiares de los participantes en el reality. “Vamos a tope, estaremos apoyándote”, escribió su madre en la foto de presentación de Yaiza.

Hace unas semanas la joven hizo balance de su paso por el programa en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 80.000 seguidores. “Me preguntáis mucho que qué tal mi experiencia por La isla de las tentaciones y os tengo que decir que es una locura y que ha sido la experiencia más fuerte de mi vida hasta el momento, son cosas muy buenas y cosas muy malas como en la vida de todo el mundo, solo que multiplicado por 10. Agradezco la oportunidad de haber vivido esta experiencia ya que estoy aprendiendo muchísimo gracias a ello y estoy aprendiendo a valorar lo verdaderamente importante de la vida y de mí misma. Estoy recibiendo algunas críticas y también mucho apoyo así que quiero agradecer a todos aquellos que estáis detrás de la pantalla animándome y defendiéndome, muchas gracias por estar siempre ahí".

Yaiza Tejera y Álex han mostrado una complicidad tremenda desde el inicio del programa. En realidad se comenta que la relación de Álex y Marina ya estaba rota antes de entrar en La isla de las tentaciones. Ni Yaiza ni Álex olvidarán su paso por Villa Playa, ya que ambos se han realizado un tatuaje como prueba del amor que se procesan, un hecho sin precedentes en el formato. De hecho, Yaiza Tejera es tatuadora profesional y acaba de abrir su propio estudio en Málaga. “Fue un día inolvidable que no pensaba que fuese a vivir nunca, la apertura de mi propio estudio y un sueño cumplido y esto es gracias a vosotros que me estáis apoyando, os gusta mi trabajo y lo habéis hecho posible”, comentó en un vídeo.