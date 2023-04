La adicción al quirófano acaba con la vida de la doble de Kim Kardashian

La modelo e influencer Christina Ashten Gourkani, considerada como la doble de Kim Kardashian, ha fallecido a los 34 años debido a las complicaciones de su última operación de cirugía estética. Llegar a ser la doble de la afamada empresaria le ha terminado costando un peaje carísimo: la vida. Conocida artísticamente como Ashten Empire, la modelo se había gastado más de 25.000 dólares en retoques e intervenciones estéticas. Un cuerpo, con unos pechos y glúteos fuera de lo común, que exhibía, previo pago, en la plataforma OnlyFans.

Ashten estaba empecinada en aumentar el tamaño de sus pechos y glúteos. Esa obsesión le llevó a pasar por el quirófano para conseguir más volumen en su trasero. Sin embargo, la situación se complicó originando un paro cardíaco que le ha provocado la muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ashten G. (@ashtens_empire)

La familia recibió la triste noticia mediante una desesperada llamada de teléfono. “Ashten se está muriendo, Ashten se está muriendo. Una llamada que instantáneamente rompió nuestro mundo y para siempre perseguirá a nuestra familia por el resto de nuestras vidas”, ha expresado el entorno de la modelo en un comunicado. Ese mismo comunicado relata que el fallecimiento está siendo investigado, ya que consideran que puede haber una negligencia médica por medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ashten G. (@ashtens_empire)

Ashten estaba obsesionada con imitar a Kim Kardashian. Ella misma se atribuía el parecido por los orígenes étnicos de sus padres. “Desde el final de mi adolescencia la gente me dice que tengo un parecido asombroso con Kim Kardashian. Es una comparación que oigo casi todos los días cuando salgo en público”, dijo en una entrevista concedida a The Sun. La modelo quería ser como la empresaria y para ello invirtió más de 25.000 dólares en su cuerpo. “Me lo tomé como una oportunidad para conseguir mi propio look, que consistía en tener los pechos y el trasero más grandes, yendo más allá de lo que había hecho Kim. Así que el dinero que gasto en mantener mi aspecto o en conseguirlo no es para parecerme a Kim, sino para ser diferente”, aclaró.