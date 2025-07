¿Cómo ha afectado a Carmen Alcayde su paso por ‘Supervivientes’?

Carmen Alcayde ha sido una de las concursantes de la última edición de Supervivientes, uno de los realities más extremos de la televisión. La periodista, que recientemente nos ha regalado un magnífico posado veraniego, ha explicado en el programa Fiesta las secuelas que arrastra desde su participación en Supervivientes.

La televisiva ha desvelado que padece un problema de salud que requiere de mucho cuidado. Este problema ha sido detectado en un control médico que realiza el equipo de Supervivientes, tanto antes como después de la finalización del concurso.

El padecimiento de Carmen Alcayde se ha agravado por su continua exposición al sol. “Llegué muy morena, tomaba mucho el sol. Me ha salido la vitamina D en rango tóxico. Me asusté”, ha comenzado diciendo en el programa presentado por Emma García.

La exposición continuada al sol junto con una mala alimentación ha mermado el estado de salud de la colaboradora de Mediaset. Carmen, que solo tiene un riñón, se expone a un serio problema si toma mucho el sol durante el verano.

“Me preocupa porque tengo solo un riñón de nacimiento. El médico me ha dicho que no me preocupe. Era negra en Honduras. Me ha dicho que me espere un par de meses y me repita la analítica, ahí saldrá baja. Pero de momento el sol lo justo”, ha concluido.