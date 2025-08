Alejandro Fernández, el rey de las rancheras, desvela su ritual antes de subir al escenario

Alejandro Fernández es santo y seña de la música mexicana. El rey de las rancheras visita nuestro país en el mes de agosto dentro de su gira 2025. Una de las paradas será en el festival boutique Starlite Occident de Marbella, donde regresa después de 11 años.

–Señor Fernández, su carrera abarca décadas y géneros como el pop, el mariachi y la balada. ¿Cómo decide usted qué estilo explorar en cada etapa de su vida artística? –Cada etapa de mi vida me ha dictado lo que quiero expresar. Cuando era más joven, traía esa energía de probar cosas nuevas por eso me metí al pop. Pero el mariachi… esa es mi raíz, mi sangre, mi historia. No es que lo elija, es que él siempre regresa por mí y ahora mas que nunca quiero llevar y representar el regional mexicano por todo el mundo.

–Actuar en Starlite Occident debe ser especial por su ambiente íntimo y su público internacional. ¿Qué espera usted de su noche en este festival el próximo 20 de agosto? –Me da muchísimo gusto regresar a Marbella. En diciembre tuvimos la oportunidad de estar en Starlite Christmas (Madrid), y volver ahora a Marbella, después de 11 años, es algo muy especial. Siempre es un placer trabajar con Sandra.

Alejandro Fernández durante su actuación en Starlite Christmas en Madrid. / STARLITE

–Starlite Occident conocido por su magia bajo las estrellas. ¿Tiene usted alguna rutina o ritual antes de subir a un escenario? –Poco después de llegar al recinto, mi mariachi entra al camerino y nos reunimos para cantar juntos. Son alrededor de 40 minutos en los que caliento la voz, pero también es una forma de conectarnos, de entrar en sintonía como equipo y como familia. Y justo antes de salir, siempre me tomo un instante para mí: me persigno y le pido a la Virgen de Guadalupe que me cuide y me acompañe en el escenario.

–Si pudiera usted invitar a cualquier artista, vivo o no, a compartir escenario en Starlite Occident, ¿quién sería y por qué? –A mi padre… Compartir escenario con él fue siempre un privilegio, pero hacerlo una vez más… en un lugar tan íntimo y especial como Starlite, bajo las estrellas, sería algo que me llenaría el alma. Sé que donde esté, me sigue acompañando en cada concierto.

–¿Qué canción de su repertorio nunca falta en sus shows y por qué siente usted que conecta tanto con el público? –Pues yo creo que son varias. Como quien pierde una estrella, Me dediqué a perderte, Caballero… esas no me las perdonan si no las canto.

–Usted ha colaborado con artistas como Beyoncé y Christina Aguilera. ¿Con quién le gustaría trabajar en el futuro y qué género le gustaría experimentar? –Tengo a varios en mente, pero lo mas importante es tener química y hacer música con el corazón.

–Su padre, Vicente Fernández, es una leyenda. ¿Hay alguna lección suya que usted siempre lleve consigo? –La humildad y el respeto por el público. Me enseñó que cada concierto es un privilegio, no un derecho. Que uno debe entregarse por completo como si fuera la última vez que cantas.

–¿De dónde le viene el apodo de El Potrillo? –Mi papa nos decía así a los tres hermanos, el rancho en Guadalajara se llama Tres Potrillos. Somos los potrillos de mi padre.

–¿Cuál es su antojo mexicano favorito cuando está lejos de su país? –Unas tortas ahogadas, que es muy típico de Guadalajara.