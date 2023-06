Alejandro Fernández regala a Sevilla una noche de rancheras y folklore mexicano

Cinco años llevaba Alejandro Fernández sin pisar los escenarios españoles. Un país que está completamente enamorado del mexicano y goza de un idilio mutuo. Sevilla ha sido una de las ciudades elegidas por el artista para conmover al público con su gira Amor y Patria. Y fue ayer cuando El Potrillo pisó el escenario de la Plaza de España en Icónica Fest. El de Guadalajara puso banda sonora en forma de rancheras y baladas a una de las noches más cálidas de junio. Dada la previsión meteorológica, el concierto empezó media hora más tarde de lo previsto. A pesar del sofocante calor, más de 3.600 asistentes se dejaron llevar por el viaje a México que ofreció el artista, su grupo de mariachis y un repertorio de más de 30 canciones y más de dos horas.

Junto a su banda con sus sones de trompetas, violines, vihuelas y guitarras, Alejandro Fernández regaló su mejor repertorio. Los sonidos de México, las baladas de amor y desamor, las mezclas más poperas del cantante y las tradiciones de su país llenaron el escenario desde que el artista lo pisó con la mejor de sus sonrisas. Enfundado con su traje de charro negro y un enorme sombrero mexicano. Llegando a levantar al público en varias ocasiones.

"Hoy hace calor, pero lo vamos a prender más. Esto es una fiesta mexicana"

Empezó con Tantita pena y bailó por los clásicos Es la mujer, La Mesa 20 o Tu amor me hace tanto bien. "No puedo estar más feliz de estar cantando en este lugar. Hace calor, pero lo vamos a prender más. Esto es una fiesta mexicana", animó a un público que vociferaba sus canciones mientras ondeaba banderas de México. Uno de los momentos más emotivos se produjo junto a Niña Pastori. Hace pocos días, el de Guadalajara escuchó la versión que hizo la gaditana del tema Hoy tengo ganas de ti de Lorenzo Santamaría. El Potrillo no dudó en invitarla a subir al escenario para interpretarla juntos. El Potrillo no dudó en invitarla para interpretar "una versión mariachi" del éxito, representando la magia de la música cuando fusiona folklores.

Alejandro Fernández publicó su primer trabajo en 1992 y, desde la fecha, cuenta en su palmarés con una estrella de la fama en Hollywood, dos Grammy Latinos y ha vendido más de 35 millones de copias por todo el mundo. Una trayectoria consolidada que podría no haber sido la misma sin su padre, Vicente Fernández. Uno de los grandes iconos de la música mexicana que falleció el pasado 2021. También tuvo palabras y canciones con las que homenajear su memoria, su trayectoria y su música.

La gran fiesta mexicana, país al que dedica este año su programación el Icónica Fest, iba llegando a su fin, no sin antes entonar la polémica Mátalas, canción que deja para el final por si el publico quiere irse. Tras esta canción regaló al público un popurrí de los grandes éxitos de Vicente Fernández: "Con dinero y sin dinero / yo hago siempre lo que quiero / y mi palabra es la ley" de El Rey y "Tú tenías mucha razón / Le hago caso al corazón / Y me muero por volver" de Volver, volver, volver. Por supuesto, ante tales melodías, los asistentes no pudieron más que hacer los coros y acompañar al de Guadalajara por el recuerdo que sigue vivo.

Broche del recital con Como quien pierde a una estrella, que dice eso de "Quiero que se oiga mi llanto /¡Cómo me dolió perderte!". Precisamente fue una sensación de pérdida la que dejó en los presentes cuando pronunció "gracias Sevilla por esta experiencia". Un público que espera que no pasen otros cinco años para reencontrarse con la estrella mexicana.