Antonio David confirma su relación con Marta Riesco

Al ser sorprendidos por la revista Lecturas, Antonio David Flores y Marta Riesco no han tenido más remedio que confirmar lo evidente: su relación sentimental. El ex guardia civil ha enviado este jueves un comunicado a través de su canal de YouTube en el que no oculta ya su romance con la periodista de El programa de Ana Rosa y, además, dirige un cariñoso mensaje a su todavía mujer, Olga Moreno, y pide que se deje al margen del tema a su hija, Rocío Flores.

"Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado caminos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo", ha manifestado antes de pedir respeto para su hija. "Dejad a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que sólo me concierte a mí".

"Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación (...) Estas son las únicas palabras que voy a decir al respecto", zanja el ex colaborador de televisión.

Olga Moreno entró este jueves en directo en El programa de Ana Rosa, donde Rocío Flores trabaja como colaboradora, para mostrarle su apoyo a la joven y recalcarle que siempre estará ahí para ella. "Ni Rocío ni yo sabíamos absolutamente nada. No se merece lo que le está pasando", señaló.