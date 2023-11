El asombroso distanciamiento entre Aitana y Sebastián Yatra

La pareja formada por Aitana y Sebastián Yatra está en entredicho. Entre ambos se ha producido un distanciamiento en las últimas semanas que se ha evidenciado en la gala de los Latin Grammy. En la ciudad hispalense no se ha producido ninguna aparición pública de la pareja, que visto lo visto ha optado por cumplir con sus compromisos profesionales por separado.

Mientras que el artista colombiano ejercía como uno de los presentadores de la gala de los Latin Grammy, se desconocía el paradero de Aitana, que no estuvo presente en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana (@aitanax)

El programa Espejo Público habla de un distanciamiento entre ambos. “Yatra estuvo desaparecido el día antes y Aitana el día de la gala. Hay rumores de que hay un cierto distanciamiento entre ellos dos y, por lo menos, desde el punto de vista público. El miércoles Aitana tenía un evento en el que pinchaba en una discoteca y no apareció Sebastián Yatra. No se dejó ver. Preguntamos a todo el mundo por dónde estaba y no se presentó. Y Aitana no se presentó ayer en la gala que presentaba Yatra y no tenía ningún otro compromiso. Es extraño. No hicieron ninguna aparición pública ni compartieron escenario durante toda la semana de los Grammy estando los dos allí”, ha comentado el periodista Nacho Gay.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

También ha sorprendido dos detalles en forma de pregunta a los protagonistas de esta historia. Por un lado, a Sebastián Yatra le preguntaron a quién dedicaría el gramófono dorado si se diera el caso de ganarlo. En su respuesta ni rastro de Aitana.

Por otro lado, la cantante catalana en su gira Alpha Tour ha interactuado con su público. A raíz de ello le formularon una pregunta incómoda que trato de esquivar como pudo. “¿Tienes novio?”, le preguntó Lola, una pequeña seguidora de la artista. La inocente pregunta de la niña dejó totalmente descompuesta a Aitana. “Lola esa es una pregunta que todo el mundo quiere saber. O sea, muy bien. No te la voy a responder”, dijo mientras se reía para quitarle hierro al asunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cuernis 🕵️‍♀️ (@lacuernis)

Sin embargo, La Cuernis ha salido al paso para atajar los rumores de una posible crisis sentimental. Según la conocida cuenta de TikTok, la pareja ha compartido una comida en una terraza de Sevilla, en la que también ha estado presente la maquilladora y estilista de Aitana. “Aitana y Yatra han comido hoy juntos, por lo que todos los rumores de ruptura de estos días eran falsos”, ha zanjado La Cuernis.