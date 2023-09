"No te vayas a cachondear", Roberto Leal confiesa qué quería ser de mayor

Roberto Leal se empeñó en que Joaquín Sánchez fuera un buen presentador de Pasapalabra. Le hizo ejercicios de vocalización y recurrió al típico bolígrafo en la boca para aclarar la pronunciación. El sevillano se luce a lo largo de estos años en el programa de Antena 3 donde la velocidad para hacer las preguntas es proporcional a la de la rapidez de los participantes. En este jueves en El Novato Joaquín hacía de conductor del rosco y el de Alcalá de Guadaíra se las veía con Mónica Carrillo para ser el mejor de la noche en las pruebas del diccionario.

La entrevista de El Novato comenzó por las almenas de Oromana, el castillo alcalaíno donde Leal se divirtió evocando aspectos de su vida personal con Joaquín. La esposa del sevillano Sara Rubio, de origen catalán, la conoció algo más de hace diez años cuando él estaba en Espejo público. Coincidieron en el comedor y el se sinceró con su acento en la primera conversación. Dos criaturas, una productora y una década después, ahí están felices.

Especialmente Roberto quiso recordar a su padre, que murió hace escasos años, poco antes de una Nochevieja en la Puerta del Sol que iba a conducir. El año anterior tampoco le vio en su debut en la medianoche porque ya se encontraba mal con una grave enfermedad.

El ex futbolista tiraba con bala cuando sacó la vocación que tenía Roberto de pequeño. No era la de ser periodista sino de la dedicarse al fútbol. "No te vayas a cachondear, Joaquín", le pidió. Roberto Leal quería ser futbolista pero tenía claro de qué equipo: de su Sevilla FC, un club de fervor en su familia y del que siempre Leal ha sido hincha apasionado.

Eso sí, Leal vestía en el césped cuando era un pipiolo la camiseta del Betis. Aunque era del Sevilla él formaba parte de la cantera de la Peña Bética de Alcalá.

Sus primeros partidos fueron en verdiblanco aunque después en casa llevaba la elástica blanca todo el tiempo. "No había peña sevillista en Alcalá", recuerda y la bética le pillaba enfrente de casa. Si era por jugar al fútbol, aceptaba los colores del Betis aunque ya de mayor pudiera jugar en su Sevilla. Pero después la vocación le llevó por el periodismo hasta convertirse en presentador un tanto sin querer.