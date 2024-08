Carla Goyanes se despide de su hermana Caritina a través de una emotiva publicación en Instagram: “Eras única e irrepetible“

La muerte de Caritina Goyanes Lapique el pasado lunes 26 de agosto ha sido un auténtico shock para todo el mundo, pero especialmente para su familia y su entorno, todavía en duelo por el también reciente fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes y del hermano de este, Tito Goyanes, que se produjo apenas un día antes que la muerte de su sobrina.

Su hermana Carla Goyanes y su madre, Cari Lapique, han recibido estos días el apoyo y el pésame por su fallecimiento. Además, Carla Goyanes ha querido dedicarle un emotivo mensaje a través de las redes sociales, acompañado de una serie de imágenes familiares en las que Caritina es la protagonista.

El mensaje de Carla Goyanes a su hermana

Carla Goyanes comienza su mensaje, publicado apenas unos días después de tener que decir adiós a su hermana, hablando de lo inesperado para todos que ha sido. "'No tengo palabras' es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única", comienza un texto acompañado de imágenes de su hermana y de la música del grupo Hakuna.

"Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones", continúa. "Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos".

Una imagen de Cari Lapique junto a sus hijas, Carla y Caritina en diciembre de 2012

En su mensaje también habla de su hermana como amiga, madre e hija: "No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas. Has sido una madre entregada, una hija super pendiente de sus padres", además de ser "la mejor hermana" que Carla ha podido tener a pesar de lo diferentes que eran. "Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida", ha escrito también.

En su texto, también le hace una serie de promesas a su hermana: cuidar de sus dos hijos como si fueran propios, así como cuidar a su madre, Cari Lapique, y al que ha sido su marido desde el año 2008, Antonio Matos (a quien en el texto llama directamente por el apellido).

"Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos. DEP Te quiero Cari", se despide Carla Goyanes de su hermana en su emotivo mensaje.

Caritina Goyanes falleció durante la tarde del lunes 26 de agosto de 2024 por un infarto. La empresaria, de 46 años, se había encontrado mal y había tenido mareos durante los días anteriores y en la tarde del lunes fue trasladada al Hospital de Estepona, donde desgraciadamente los médicos no consiguieron reanimarla. Su muerte se produjo apenas unos 19 días después del fallecimiento de su padre, a quien estaba muy unida.

La noticia de su muerte ha impactado a su entorno y ha sido recordada por sus allegados, que solo tenían cosas buenas que decir sobre la hija mayor de Carlos Goyanes y Cari Lapique, como Lolita, Sara Carbonero, Paula Echevarría o Naty Abascal, que compartió en Instagram unas imágenes de la empresaria en el día de su boda. "Una mujer maravillosa, siempre con una sonrisa. Recuerdo perfectamente el día de tu boda y la preciosa familia que creaste", escribió una Abascal "sin palabras, rota de dolor por una pérdida así" y que también mandó cariño a la familia de Caritina Goyanes.