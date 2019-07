Chabelita se quita el apellido Pantoja

Después de recibir varias propuestas discográficas en los últimos años, Isa Pantoja por fin se ha decidido a dar el salto al mundo de la música. Lo curioso es que para ello anuncia que cambiará su nombre por otro artístico que elimina el apellido Pantoja: "Isa P. Se pronuncia pi como la letra p en inglés. Todos saben que soy Pantoja. Quiero quitarme el apellido totalmente", afirma la hija de Isabel Pantoja en un reportaje en la revista Lecturas.

Su nuevo single, del que ya está grabando el videoclip, mezclará los dos géneros de moda entre los jóvenes: el reggaeton y el trap. La tonadillera siempre había presumido de la buena voz que tiene su hija, y ahora al fin podremos comprobarlo: "Afino bastante bien, pero me fallaba la interpretación. Aún me estoy soltando con las clases de baile, estoy preparando una coreografía muy moderna. Hago deporte y me mantengo", confiesa en una entrevista en la citada publicación.

En ella también se muestra preocupada por la salud de su madre, de vuelta en España al tener que abandonar el reality Supervivientes: "Tiene algo grave", dice la joven, que se posiciona en contra de que vuelva a Cantora. De hecho espera que "entienda su postura por una vez" en la enésima pelea que mantiene con su hermano: "Le causará tristeza. Cuando le pongan las imágenes se le notará. Espero que mi madre no me recrimine nada, porque la que se ha comido su concurso he sido yo. Espero que vea que me he intentado mantener al margen de todo y que, por una vez, no me eche la culpa".