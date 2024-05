El conocido pueblo de Cádiz que ha enamorado a Eva Hache

La humorista Eva Hache ha estado unos días de visita por Vejer de la Frontera, uno de los pueblos blancos más turísticos de la provincia de Cádiz e incluido en la lista de los 100 pueblos más bonitos de España. La cómica, que está recorriendo España con su espectáculo Mentes peligrosas junto a Leo Harlem, Ana Morgade y Luis Piedrahíta, ha sacado tiempo para dejarse llevar por el encanto y la historia de Vejer, así como para disfrutar de la playa de El Palmar.

“Hoy he tenido el honor de saludar a Eva Hache que ha visitado Vejer con unos amigos, entre los que se encontraba un paisano nuestro @sergiorogu, y como no, ha podido disfrutar de nuestro pueblo, nuestro Museo de Arqueología e Historia y de la magnífica exposición de Goya y Ricardo Baroja. Me consta que se ha ido encantada con nuestro pueblo y nuestra gente”, ha posteado un concejal de Vejer de la Frontera en Instagram junto con una fotografía en la que aparece Eva Hache.