Estos son los consejos que dio Valeria Ros a Cristina Pedroche ante su embarazo

Cristina Pedroche está en la recta final del embarazo de su hija. En estas semanas anteriores ha estado grabando el concurso Password, recuperado por Atresmedia y que presumiblemente irá a reforzar la parrilla de La Sexta. La esposa de Dabiz Muñoz ha estado en forma y anunció que estaba embarazada durante la pasada Nochevieja tras destaparse días antes su estado. Es una niña la que está en camino y el chef y la presentadora están centrados en el momento de estos primeros meses de maternidad. Es una niña muy deseada por la pareja.

Pedroche se ha mantenido en forma y está muy ilusionada. Además, se ha informado a conciencia para todo lo que ha sido el embarazo y esos futuros primeros años como mamá.

Una compañera de Cristina Pedroche, Valeria Ros, fue madre en los primeros meses de la pandemia. Fue un embarazo imprevisto que supo en pleno confinamiento. La cómica vasca se tuvo que formar a través de tutoriales de Youtube ya que todos estábamos encerrados. Cuando a partir de mayo se hicieron más habituales las salidas, Ros recuerda que se iba hacia las embarazadas para preguntarles sobre su experiencia y salían alarmadas porque en aquellos meses la pandemia era muy incierta.

¿Ha podido dar consejos Valeria Ros a Cristina Pedroche? Pues no muchos. Como ha comentado en una entrevista a Francisco Andrés Gallardo, con motivo del programa on line El Águila-Nidos, Valeria no ha asesorado mucho a Cristina Pedroche. Sus experiencias en el embarazo han sido tan diferentes que no había mucho que aportar, admite Ros. La compañera de Zapeando asegura que Pedroche ha leído muchísimo durante estos meses para su gestación y dar a luz. "Está muy preparada", subraya Valeria a tenor de todo lo que ha contado en estos meses y ha tenido mucho descanso entre jornadas de trabajo.