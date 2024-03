Las tres curiosidades que desconocías de Dulceida

Dulceida ha sido una de las invitadas al segundo programa en abierto de Martínez y Hermanos, presentado por el cómico Dani Martínez en Cuatro. La influencer ha sorprendido a todos los presentes con una curiosa confesión. Tras ser preguntada sobre si había recibido una propuesta fuera de lo común, la respuesta de la catalana ha superado todas las expectativas.

“Le escribieron a mi representante para que les vendiéramos mis bragas usadas. Lo querían hacer como colaboración para una web que se dedicaba a eso”, ha contado. Finalmente, la creadora de contenido declinó esta propuesta de corte fetichista.

Pero todavía había más. La influencer ha desvelado que forma parte de un grupo de WhatsApp, en el que se encuentra su círculo de amistades más íntimo, en el que avisan de sus visitas al baño. “Solo puedes hablar con emoticonos de caca. Cada vez que vas al baño tienes que informar en el grupo. Fue idea de Susana (Susana Bicho) porque decía que hacía muchísima caca y es mentira, es la que menos está haciendo”, ha señalado.

En la sección Rompiendo el hielo, la joven catalana ha hablado de dos placeres extraños con los que se relaja antes de dormir y que le gustan más que hacer el amor. “Tengo dos placeres que hago a la vez y que a la gente le parece muy extraño, pero a mí me parece lo más normal del mundo, porque nacía así”. Me chupo el dedo y me toco las orejas. Eso me gusta más que hacer el amor, que me toquen el pelo, que me den un masaje…”, ha destacado ante las risas del público.

Dulceida, una de las influencers más reconocidas de nuestro país, sale con Alba Paul, con la que comparte la misma profesión. Ambas tienen un pódcast, Destino a las estrellas, en el que hablan de su relación sentimental y de otros asuntos. Precisamente su relación ha pasado por algunos altibajos, pero ahora atraviesa un momento dulce.

“Muy bien. Es verdad que la conozco desde hace diez años y comenzamos a mostrar todo juntas hace nueve. Además, tuvimos como un parón. A raíz del parón este nos protegíamos un poco más, pero no por nada, sino porque a lo mejor la gente que vive mucho contigo la relación te pide demasiadas explicaciones. Nos hizo pasarlo mal entre nosotras. Desde que empecé fui de las primeras en mostrar todo, igual que mostraba la moda. Si tengo pareja y estoy feliz pues lo muestro. Es lo que hago de manera natural”, ha explicado sobre su relación con Alba.