Custo se corona en la moda

Custo Dalmau ha recibido este jueves el Premio Honorífico al Diseñador de Moda dentro de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo otorga anualmente. El galardón le ha sido entregado en un acto en el propio Ministerio presidido por la Reina Letizia.

Con esta distinción se ha querido reconocer la carrera de más de 30 años del diseñador, que con su firma Custo Barcelona ha sido un referente tanto a nivel nacional como internacional. Su característica mezcla de tejidos, gráficos y color que se constituyó como un estilo en sí mismo ha ido evolucionando para declinarse en un lenguaje extremandamente contemporáneo que sigue explorando el ADN propio de la firma.

Custo Barcelona fue creada a principios de los años 80 por los hermanos Dalmau, Custo y David, tras un largo viaje que les llevó alrededor del mundo. En su camino descubrieron no solo nuevos paisajes sino también las más variadas manifestaciones artísticas, culturales y filosóficas. Una de las cosas que más llamó su atención fue el estilo de California, expresado en el look de los surferos que vivían en el sur del estado, así como la psicodelia de la parte norte. La innovadora moda llena de color que encontraron allí les impresionó, especialmente un estilo de camisetas que no existía en España en aquella época.

Custo Dalmau ha manifestado tras recibir este reconocimiento sentirse "muy honrado por el reconocimiento a un trabajo que en ocasiones es difícil pero por el que mantenemos la misma ilusión de nuestros primeros años".