Daddy Yankee se retira de la música

Daddy Yankee acaba de anunciar por sorpresa que se retira de la música. Lo hará con el lanzamiento de su último disco, titulado Legendaddy, y anuncia también la que será su gira de despedida, La última vuelta. El artista ha contado a través de un vídeo compartido en sus redes sociales que ha llegado el momento de decir adiós y de despedirse de una carrera llena de alegrías. "Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", decía Raymond Ayala, que es el nombre real del puertorriqueño.

"En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", ha añadido el que es considerado el máximo exponente del reggaeton. Con tan solo 45 años dice que su carrera es de más de 30 y que ha conseguido alcanzar lo más alto gracias a sus fans. "El tesoro más grande que puedo tener en mi carrera", ha dicho sobre las personas que le han apoyado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daddy Yankee (@daddyyankee)

"Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", sigue diciendo sobre lo que él pretendía conseguir con su música, y añade: "En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos, la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho".

"Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy", decía sobre su nuevo disco, en el que incluirá numerosas canciones como ha concretado: "Todos los estilos que me han definido en un solo álbum". "Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el 'underground', desde la raíz, desde el principio del reguetón. Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, El jefe', DY", termina esta intervención a modo de vídeo.

Daddy Yankee arrancó su carrera musical en el disco Playero 34, del productor musical DJ Playero. Con él siguió trabajando muchos años más, aunque también tuvo oportunidad de sacar discos propios como No Mercy y El Cartel de Yankee.

'Gasolina', su mayor éxito musical

Fue en el año 2004 cuando tuvo la oportunidad de sacar el disco Barrio Fino, que incluía el tema Gasolina, el que sin duda alguna ha sido uno de sus mayores éxitos y una canción de referencia de toda una generación que disfrutó de la adolescencia escuchando reggaeton.