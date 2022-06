¿Qué hacen los duques de Sussex en Londres sin llamar tanto la atención?

Hoy se han sentado de forma apartado en la catedral londinense respecto a los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina. Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, cuyo viaje al Reino Unido había creado expectativa tras su retirada de la Casa Real británica, quieren mantener un perfil lo "más bajo que sea posible" durante estas celebraciones por los 70 años del reinado de Isabel II.

La pareja no fueron vista el jueves durante el ampuloso desfile militar "Trooping the Colour", ante el palacio de Buckingham que marca el cumpleaños oficial de la reina. Solo hay unas fotografías de ellos tomadas a distancia mientras hablaban con unos niños en la sede de la guardia real de caballería, en Londres. La intención es ser lo más discretos posibles en un momento de celebración muy especial para la reina británica que no ha podido estar presente en la misa de hoy en la Catedral de San Pablo y que no aparecerá en otras celebraciones previstas para este largo fin de semana.

Con la reina los duques de Sussex mantienen una relación afectiva "cálida". Y la abuela de Enrique va a poder conocer a Lilibet, la hija de la pareja, que lleva además el nombre familiar con que es conocida la soberana. Este sábado la bisnieta nacida en la pandemia cumplirá un año

Los duques de Sussex, que se casaron en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor en 2018, decidieron apartarse de la Casa Real en 2020 y desde entonces han mantenido una relación tensa con el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, y el duque de Cambridge, Guillermo, hermano del príncipe Enrique, según los medios.