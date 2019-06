Con tan sólo 15 años dio el salto a la fama gracias al papel de Fidel en la recordada serie de comedia Aída. Representante de la era millennial –aunque él no se considere tal– e icono gay, Eduardo Casanova es un artista multidisciplinar que lo mismo interpreta, que dirige una película, organiza una exposición fotográfica o escribe un libro. Aunque realmente a su inquietud y sus ganas de expresar lo que lleva dentro no se les puede poner etiqueta. Ahora es uno de los protagonistas –junto a su amiga, la actriz Ana Polvorosa– de la nueva campaña de las cervezas Mahou.

-El eslógan de la nueva campaña de Mahou es 'La familia que eliges'. Para usted ¿los amigos son eso, la familia que eliges?

-Sí, completamente. En esta profesión no siempre es fácil encontrar un amigo de verdad; es muy cambiante, los proyectos duran poco y no te sueles llevar diez años en el mismo trabajo. En mi caso tuve suerte porque empecé en Aída, que duró eso, casi una década, pero no es lo más frecuente. Éramos una gran familia. Y Ana (Polvorosa) es una de mis mejores amigas.

-Sus trabajos son irreverentes, originales y siempre sorprenden. Desde su primera peli, 'Pieles'. ¿Le gusta provocar con ellos?

-En absoluto, no me gusta nada provocar. Lo que a mí me gusta es hacer lo que siento dentro, lo queme representa. No busco reacción alguna de nadie.

-Pero tiene una legión de fans que le siguen como referente de la cultura gay, ‘millennial’, gente joven.

-¿Síii? Bueno, yo hago lo que hago por mí, para expresarme, no porque le vaya a gustar a la gente. Valoro la opinión de todos; si les gusta lo que hago, mejor, claro, pero no se puede crear pensando en los demás. Pero no me considero un referente ni ejemplo.

-¿Se considera un buen director?, ¿cuál es su estrategia con los actores?

-Está claro que no podría trabajar con nadie que no entendiera el trabajo, que no compartiera mi visión. Pero también dejo a los actores espacio para que interioricen el papel a su manera.

-Su amiga y compañera Ana Polvorosa, en la campaña de Mahou también, siempre está en sus proyectos. ¿Es su musa?

-No, es mi amiga. Bueno, no sé, quizás sí. Ella me entiende muy bien, sabe lo que quiero decir. Por eso siempre cuento con ella. Si a eso se le llama musa...