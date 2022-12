¿Cómo se encuentra Concha Velasco? Preocupación en su entorno

"Está flojita", ha sido la apreciación del hijo de Concha Velasco, Manuel, sobre el estado de salud de la querida artista, que el pasado mes cumplía 83 años. En aquel momento el actor José Sacristán, uno de los que fue a visitarla, reconoció que su situación era delicada.

No se ha aclarado sobre si están restringidas las visitas, pero sí que el estado de Concha Velasco obliga a tomar precauciones y una observación intensiva.

La actriz actualmente se halla en una residencia de ancianos a las afueras de Madrid. Hace mes y medio permaneció unos días en el Hospital Puerta de Hierro donde los facultativos había controlado su dolencia. Concha Velasco lleva ya un tiempo alejada de los escenarios. A sus 83 años ha padecido varios problemas de salud que le han retirado por completo de la vida social y de sus labores profesionales.

Hace unos meses su hijo Manuel explicó que su madre requiere de unos cuidados específicos que la familia no puede afrontar por las obligaciones laborales. “Nosotros no somos profesionales y para nosotros estaba siendo muy complicado. Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola”, aclaraba en el pasado mes de marzo.

Por ello, sus hijos pensaron que la mejor decisión sería el traslado a una residencia. En primer lugar estuvo como residente de Santa Matilde, una exclusiva residencia en el centro de Madrid, para después desplazarse hasta Orpea Punta Galea, en la localidad madrileña de Las Rozas. Este centro cuenta con espacios verdes para pasear al aire libre, siendo un espacio más reservado que la anterior residencia de ancianos.

La última vez que vimos a Concha Velasco sobre un escenario fue el 21 de septiembre de 2021 en el Teatro Calderón de Valladolid. "Gracias por estos aplausos tan cariñosos. Hoy ha sido la última representación que voy a hacer en el teatro. Mis hijos quieren que deje de trabajar en el teatro, sobre todo que no haga giras, así que será la última vez que me vean", dijo a modo de despedida sobre las tablas del teatro vallisoletano.