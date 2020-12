Enrique Ponce y Paloma Cuevas: el divorcio interminable

No se conocen los motivos de la reticencia de Enrique Ponce a divorciarse. Especialmente considerando que amigos cercanos al diestro habían contaron alguna vez que incluso aspiraba a la nulidad eclesiástica (algo complicado teniendo en cuenta la fe que profesa Paloma Cuevas), para poder casarse con Soria cuanto antes: a principios del verano que viene, expresó.

Este divorcio interminable ha atraído todo tipo de rumores. No sólo por las cifras (la ex pareja está casada en régimen de gananciales, pero aunque fuese en separación de bienes el nombre de Cuevas aparece junto al de Ponce en empresas con activos por valor de 19 millones de euros), sino por la exposición con la que Ponce y Soria han llevado su romance. La intensidad cuasi-adolescente con la que el torero ha aparecido junto a su novia en redes sociales, sumada al impacto social que ha tenido la historia, han llevado a que se examine con lupa cada uno de sus movimientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7)

La última publicación de Ana Soria en su Instagram fue con motivo del aniversario del torero, e incluyó un mensaje de felicitación dirigido a terceros: "Felicidades, mi vida. Sólo me importa que tú sepas lo que te quiero", rubricado con un emoji de corazón. La estudiante salía así al paso de los rumores de que la relación, que desde hace casi dos meses es de convivencia, atravesaba por un bache. Y, crisis o no crisis, este miércoles Cuevas ha sido tajante: no hay reconciliación a la vista, ella ha pasado página, y la intención de seguir adelante con el divorcio es "firme", según recoge Hola.