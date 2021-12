España se queda sin un nuevo 'tres estrellas'

Málaga se queda sin su primer restaurante triestrellado. Ni Bardal ni Skina han logrado este reconocimiento en la gala de la Guía Michelin 2022. España no suma ningún nuevo tres estrellas pero sí cuatro restaurantes con dos.

Sonaban Coque (Madrid) y Disfrutar (Barcelona) eran los candidatos más firmes para convertirse en los nuevos tres estrellas del país. Algo que, más allá de merecido, parecía especialmente lógico tras un año tan duro como 2020 y los repetidos discursos de apoyo a la hostelería y a la alta gastronomía como motor económico del país. Pero finalmente no ha sido así y la nueva edición de la GuíaMichelin, presentada durante una gala en Valencia con Ana Milán al frente, no suma ningún nuevo tres estrellas y se conforma con incorporar cuatro restaurantes a la lista de dos.

Ángel León, 'El Chef del Mar', revalida las tres suyas con Aponiente (El Puerto de Santa María), al igual que Dabiz Muñoz con DiverXO y Jordi Cruz, con Abac, entre otros.

Choco, de Córdoba, tampoco ha tenido suerte y se ha quedado a las puertas de su segundo brillo. Se queda sin reconocimiento la cocina que fusiona tradición y modernidad de Kisko García. Una pena porque las quinielas lo señalaban como uno de los favoritos. Los nuevos 'dos estrellas' son cuatro y no incluye ningún restaurante de Andalucía. En concreto son Amelia by Paulo Airaudo (de San Sebastián), Iván Cerdeño (Toledo), SmokedRoom (en Madrid, aunque lo regente el malagueño Dani García) y Voro (en Cañamel, Mallorca).

Además, entre los 33 nuevos premiados con estrella se encuentran sólo dos andaluces: Cañabota (de Sevilla) y Nintai (de Marbella), dos sorpresas pues no aparecían en ninguna de las apuestas, Aún así, Sevilla y Málaga ganan cada una una estrella.

Juanlu Fernández es la principal cara visible del sevillano Cañabota. Su pasión por el pescado le viene de familia, pues su familia regentaba una pescadería en el cercano Mercado de la Encarnación. De hecho, no había más que pasarse por sus locales anteriores, Binomio y luego La Pepona, para darse cuenta de que hasta que no abriera sus alas en un proyecto madurado y bien respaldado no iban a despegar de verdad. Iban, en plural, porque Cañabota no se entiende sin Juanlu, pero a Juanlu tampoco se le entiende sin Marcos, el cocinero con el que ha ido de la mano todos estos años.

Marcos Nieto es argentino y se trasladó joven a España para formarse junto a los mejores chefs nacionales. Su trayectoria es envidiable y su paso por restaurantes de gran nivel, alguno incluso bajo la tutela de los hermanos Roca, se puede apreciar en sus elaboraciones. Elegante, discreto y con una pericia absoluta a la hora de determinar los puntos de cocción de los pescados, Marcos otro gran pilar sobre el que se sustenta el éxito de Cañabota.

Aunque quizás algo más desconocido por el público general, también han sido clave para la trayectoria meteórica del restaurante los hermanos Guardiola. Eduardo, Jaime y Pedro, pusieron en marcha el restaurante Tribeca hace más de 15 años y, desde entonces, son uno de los grandes referentes gastronómicos no sólo de Sevilla, sino de toda Andalucía.

Málaga cuenta también con una nueva Estrella Michelin, gracias a Nintai. La firma de Marcos Granda, en Marbella, ha obtenido su primera estrella en la Guía Michelin 2022. Una edición que ha vuelto a poner en valor la alta cocina y que, en comparación con el pasado año, ha resultado ser victoriosa para la provincia. Marcos Granda, que ya cuenta con dos estrellas Michelin con su restaurante Skina, suma su primera estrella gracias a la alta cocina de Nintai. Un reconocimiento que pone en valor su concepto cuidado al extremo de la cocina japonesa.