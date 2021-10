Cuando la familia NO es lo primero

No todos los famosos mantienen una buena relación con sus padres; algunos han pasado años distanciados, y otros hasta los han demandado. Britney Spears, quien recientemente ha logrado deshacerse de la tutela legal de su progenitor, Jamie, es el caso más extremo de cómo muchas veces la familia intenta sacar el máximo partido a una popularidad que ni siquiera es propia. Jamie Spears, según la justicia estadounidense, podría ser incluso investigado en breve por explotar a su hija, como ella misma ha narrado. Pero no es el único caso en el que la fama, y el dinero, han conseguido separar a alguna familia.

Arantxa Sánchez Vicario, por ejemplo, se peleó con sus padres, Emilio y Marisa, e incluso llegó a demandarles y escribir un demoledor libro en el que les acusaba de arruinarla. “El libro que escribí es mi cruz. Nunca debí hacerlo, pero mi amor era tan fuerte y mi cabeza tan frágil, que me dejé aconsejar para plasmar su odio hacia mi familia a través de mí”, confesó años después en ¡Hola! La tenista abrió los ojos tras separarse de su marido, Josep Santacana, en 2018. Después de esto la triple ganadora del Roland Garros tuvo que enfrentarse a tres procesos judiciales: la resolución de su complicado divorcio, la custodia de sus dos hijos en común y la querella interpuesta por el Banco de Luxemburgo, quien le reclama 7,5 millones de euros. “Mi madre me apoya y está conmigo. Aún habiéndole dado mil patadas, ahí sigue. Me ha demostrado lo que es el amor por los hijos y su incondicional apoyo”, reveló tras reconciliarse con su familia y pedirles perdón públicamente. Desgraciadamente no pudo despedirse de su padre, quien murió en 2016.

Tras una década sin hablarse, Iker Casillas retomó el contacto con sus padres el año pasado y, según fuentes cercanas al ex futbolista, en esta reconciliación jugó un papel muy importante la que ahora ya es su ex mujer, Sara Carbonero. El motivo por el que dejaron de tener contacto no es otro que el descontento del portero por la forma en la que sus padres gestionaban su fortuna.

También son conocidas las desavenencias entre Carmen Cervera y su hijo Borja. Cuando en 2007 el joven decidió casarse con Blanca Cuesta, la baronesa puso el grito en el cielo. No asistió al enlace. El matrimonio, que continúa junto 14 años después, tiene cuatro hijos y, con los años, acabó acercándose a Tita.

El último culebrón familiar es el de Isabel Pantoja con su hijo Kiko, que también apunta a final feliz según el último acercamiento a raíz del fallecimiento de la madre de la tonadillera.

En Hollywood, además de la de Spears y Angelina Jolie con Jon Voight, abundan las peleas familiares. Rihanna, por ejemplo, vivió una infancia marcada por las adicciones de su padre, Ronald Fenty, y los malos tratos hacia su madre. En 2019 la cantante demandó a su padre por haber creado una empresa con la que se hacía pasar por su representante para ganar dinero a su costa.

Las diferencias entre Beyoncé y su progenitor, Mathew Knowles, surgieron en el momento en el que se divorció de su madre para formar otra familia. Algo que Beyoncé jamás le habría perdonado.

La madre de Jennifer Aniston, Nancy Dow, siempre fue muy exigente con ella, le hacía sentirse inferior, e incluso llegó a escribir un libro desvelando secretos de la actriz de Friends.

Macaulay Culkin, el niño de Solo en casa, decidió manejar su carrera por sí mismo a los 16 años. Consiguió que un juez prohibiese a sus padres acceder a su fortuna y calificó a su padre de “abusivo” por no dejarle descansar entre película y película.

La relación entre Meghan y Thomas Markle se tensó poco antes de la boda con el príncipe Enrique en 2018. La situación, a la que se añadió un problema de salud del ex técnico de iluminación de Hollywood acabó con su ausencia en el enlace de su hija. Con el paso del tiempo, lejos de limar asperezas, la brecha se agrandó a golpe de polémicas declaraciones por parte de Thomas y, a día de hoy, no ha llegado a conocer a ninguno de los dos hijos de la pareja, Archie y Lilibet. Asunto por el que, tal y como explicó en una entrevista emitida en la cadena Fox News, estaría dispuesto a llevar a la duquesa de Sussex a los tribunales.