Los duques de Cambridge, el príncipe George y Kate Middleton, eliminan finalmente a los duques de Sussex de su asociación benéfica. Tras catorce meses de matrimonio tramitan este cambio de nombre que queda finalmente en The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge. Lejos quedan aquellos apodos que les dio la prensa después de que los dos matrimonios participaran en el foro de la Royal Foundation en febrero de 2018. Los nietos de Isabel II y sus mujeres trabajaron desde entonces codo a codo, aunque por palabras del príncipe Harry en el mismo foro esta era una “tarea difícil”.

En junio de este año la Casa Real británica declaraba que la fundación pasaba a ser gestionada únicamente por los duques de Cambridge y que los duques de Sussex se establecerían por separado.

Algo que se ha ratificado con el cambio en el registro del nombre de la sociedad benéfica tramitado a la Companies House, el registro mercantil del Reino Unido.