La moda resort ha encontrado en Ibiza una cita indispensable en el calendario. La tercera edición de Mercedes-Benz Fashion Week Ibiza reúne desde el jueves en la isla las colecciones crucero de cinco firmas destacadas del panorama nacional (Andrés Sardá, Alvarno, Juanjo Oliva, Roberto Diz y The 2nd Skin Co), con la presencia del diseñador holandés David Laport, creador invitado, para no perder de vista la proyección internacional del evento.

El jueves ha abierto el evento la marca de lencería y baño Andres Sardá con una colección que evoluciona desde estampados y apariencia navy hasta crear una elegante y refinada propuesta nocturna con negro, plumas y cristales de Swarovski. El cierre se produjo con el bikini exclusivo diseñado para Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. El atardecer acercó una mujer con fuertes contrastes de color, estampados florales y siluetas estructuradas y fluidas. Esa es la propuesta de The 2nd Skin Co.

Las firmas que se estrenan en esta edición tienen su cuota de protagonismo en el ecuador de la pasarela. Roberto Diz muestra una colección que juega con el estilo urbano con cierta sofisticación. Por su parte, Juanjo Oliva realiza una apuesta por la sostenibilidad, la atemporalidad y el new gender. David Laport, por su parte, se ha inspirado en la superfotosíntesis y en la naturaleza para configurar una colección a caballo entre lo antiguo y lo nuevo.

Alvarno será el encaragado de cerrar los desfiles. Ellos ratifican su versión de heroína moderna, apasionada de la música y la libertad, motivos que sirven que definen a la perfección la imagen y semejanza que proyecta hacia el exterior la pasarela ibicenca.

MBFW Ibiza estrena en esta tercera edición escenario, con una espectacular puesta en escena, acorde a los eventos festivos y musicales que año tras año invaden las noches blancas ibicencas. La sorprendente pasarela, bañada por las aguas del mar mediterráneo, culmina con la actuación de los DJs holandeses Sunnery James y Ryan Marciano, en otro guiño evidente a la dedicatoria de esta edición a los Países Bajos.

MBFW Ibiza, organizada por Mercedes-Benz España, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel e IFEMA, a través de su dirección de Moda y Belleza se reafirma como una pasarela pionera de la moda resort a nivel internacional y se sitúa, justo después de la consagrada MBFW Madrid, como la segunda gran plataforma de moda en nuestro país.