El impactante cambio físico de Alba Casillas, la prima de Iker

Alba Casillas ha tenido un paso fugaz por La isla de las tentaciones. La prima de Iker Casillas entraba en el reality de Telecinco para poner a prueba su relación sentimental con Rober, que decidió abandonar a las primeras de cambio. “Estoy bastante mal. La isla a mí me ha superado y por mi parte voy a abandonar”, dijo el novio de Alba.

La ya exconcursante de La isla de las tentaciones es un rostro conocido de Mediaset. Alba fue una de las tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa, un programa en el que mostraba una imagen totalmente diferente a la actual. Poco queda de aquella joven que gracias a la cirugía ha transformado su imagen y cuerpo.

La influencer ha visto como su participación en La isla de las tentaciones ha vuelto a colocarla bajo los focos. Por ello, ha decidido mantener una ronda de preguntas y respuestas con sus 464.000 seguidores de Instagram. Uno de sus fans le ha preguntado por las operaciones estéticas y retoques de su cuerpo.

En primera instancia, ha hecho alusión a los retoques estéticos. “Las cejas. Llevo media mía y media que no. Se podría decir que es un retoque estético. Pestañas no llevo y los ojos son míos. La nariz también. La boca es de 148 clínicas. Me he hecho 10.000 veces los labios porque no tenía”, ha manifestado.

También ha repasado las diferentes operaciones estéticas a las que se ha sometido. Se ha operado tres veces del pecho e incluso no descarta la posibilidad de una cuarta. “Tuve lo de la contractura y la sigo teniendo. Voy camino de la cuarta”, ha señalado. Además, Alba ha reconocido que se ha inyectado bótox y ácido hialurónico en más de una ocasión. “Y no sé si llamáis al bótox operación. Todo lo que me dan, yo me lo pongo”, ha reconocido.

La joven ha recibido multitud de críticas por su transformación física, aunque ella ha dejado claro que está muy feliz con los resultados obtenidos. La influencer no estaba contenta con su cuerpo porque pensaba que tenía “cara de acelga, pelo de Dora la exploradora, cejas depiladas con cuchilla, unos labios que parecían una grapadora y unos dientes separados en los que le entraba una botella de agua grande”. Todo ello es historia gracias a la cirugía estética.